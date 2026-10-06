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झारखंड में मतदाता सूची शुद्धिकरण तेज, 7-9 अक्टूबर को डिजिटाइजेशन कैंप, 10 को मेगा हेल्पडेस्क

रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. आयोग 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप आयोजित करेगा. इसके अलावा 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्पडेस्क लगाने का भी निर्णय लिया गया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज एसआईआर-2026 के तहत मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई और मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ एवं एईआरओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप आयोजित किए जाएं.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कैंप की जानकारी साझा करें. साथ ही क्षेत्र के छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रेरित करें. बीएलओ को प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाई जाए. बीएलओ को प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध डिजिटाइजेशन के लिए इन विशेष कैंपों में सहायता उपलब्ध कराई जाए.

सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि आयोजित होने वाले इन कैंपों का सोशल मीडिया एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. स्थानीय समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए.

के. रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम के सामने तार्किक विसंगति के कई कारण हो सकते हैं. इनमें गणना प्रपत्र में गलत जानकारी दर्ज होना, विगत एसआईआर में गलत मैपिंग अथवा पूर्व में दर्ज जानकारी में त्रुटि शामिल हो सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सुनवाई का उद्देश्य विगत एसआईआर की त्रुटियों को सुधारना नहीं, बल्कि वर्तमान एसआईआर की सूची को त्रुटिरहित बनाना और पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित करना है.

पात्रता की जांच के लिए दस्तावेजों पर जोर