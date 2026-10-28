अलका लांबा के 'SIR' वाले बयान पर राखी राठौड़ का पलटवार, कहा- 13 करोड़ में से एक पीड़ित तो सामने लाएं
राखी राठौड़ ने अलका लांबा के 13 करोड़ वोटर्स के नाम काटने के दावे को हवा-हवाई बताया.
Published : October 28, 2026 at 6:13 PM IST
जयपुर: देशभर में SIR को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर 1 नवंबर को दिल्ली में रैली करने जा रही है. कांग्रेस की रैली से पहले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने SIR के तहत 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा किया. लांबा के इस दावे को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने चुनौती दी है. बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए राखी राठौड़ ने कहा कि 13 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने का दावा करने वाले कांग्रेस के नेता कम से कम एक पीड़ित को तो सामने लेकर आएं. जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता.
SIR के मुद्दे पर कांग्रेस से मांगा जवाब: राखी राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी दलों और नागरिकों का दायित्व है. कांग्रेस हो या भाजपा, सभी को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र बचाने के नाम पर कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, उनका आम जनता से जुड़ाव स्पष्ट होना चाहिए. अलका लांबा के SIR संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राखी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मतदाता सूची से नाम हटने का मुद्दा उठा रही है. यदि पार्टी का दावा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, तो उसे प्रभावित लोगों को सामने लाकर अपनी बात पारदर्शी तरीके से रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरोपों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने पर ही जनता का विश्वास हासिल किया जा सकता है.
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1 नवंबर की रैली को लेकर भी साधा निशाना: राखी राठौड़ ने कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को इस कार्यक्रम में अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिलने की आशंका है और इसी कारण पार्टी के नेता लगातार सक्रिय होकर लोगों को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, रैली में कितनी भीड़ जुटेगी, यह कार्यक्रम के बाद ही स्पष्ट होगा. राखी राठौड़ ने जयपुर में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के आंदोलनों में SIR से प्रभावित मतदाताओं को सामने आकर अपनी परेशानी बतानी चाहिए. उनके मुताबिक, केवल आयोजन करने और आरोप लगाने से किसी मुद्दे की गंभीरता साबित नहीं होती. उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हट गया है, तो उसे अपनी शिकायत संबंधित निर्वाचन तंत्र के समक्ष रखने के उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए.
कांग्रेस के नैरेटिव को चुनौती देने की रणनीति: राखी राठौड़ का बयान SIR और मतदाता सूची के मुद्दे पर कांग्रेस के अभियान के जवाब में आया है. कांग्रेस जहां मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लोकतंत्र से जोड़कर उठा रही है, वहीं भाजपा तथ्य, पारदर्शिता और शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर जोर देकर उसके आरोपों को चुनौती दे रही है. राखी ने कहा कि जनता जागरूक है और केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी अभियान का समर्थन नहीं करेगी. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से दावों के समर्थन में क्या तथ्य रखे जाते हैं और 1 नवंबर की रैली को कितना जनसमर्थन मिलता है, इस पर राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी.
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