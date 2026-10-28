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अलका लांबा के 'SIR' वाले बयान पर राखी राठौड़ का पलटवार, कहा- 13 करोड़ में से एक पीड़ित तो सामने लाएं

बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देशभर में SIR को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर 1 नवंबर को दिल्ली में रैली करने जा रही है. कांग्रेस की रैली से पहले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने SIR के तहत 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा किया. लांबा के इस दावे को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने चुनौती दी है. बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए राखी राठौड़ ने कहा कि 13 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने का दावा करने वाले कांग्रेस के नेता कम से कम एक पीड़ित को तो सामने लेकर आएं. जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता.

SIR के मुद्दे पर कांग्रेस से मांगा जवाब: राखी राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी दलों और नागरिकों का दायित्व है. कांग्रेस हो या भाजपा, सभी को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र बचाने के नाम पर कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, उनका आम जनता से जुड़ाव स्पष्ट होना चाहिए. अलका लांबा के SIR संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राखी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मतदाता सूची से नाम हटने का मुद्दा उठा रही है. यदि पार्टी का दावा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, तो उसे प्रभावित लोगों को सामने लाकर अपनी बात पारदर्शी तरीके से रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरोपों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने पर ही जनता का विश्वास हासिल किया जा सकता है.