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झाड़ियों में मिले सैकड़ों वोटर फॉर्म-आधार कार्ड की प्रतियां; सुल्तानपुर DM ने दिए जांच के आदेश

वहीं, उप जिलाधिकारी लम्भुआ प्रीति जैन ने भी बताया कि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.

जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मामले की गहन जांच कराई जा रही है और जो भी कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही यह भी कहा है कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सुल्तानपुर: जिले के लम्भुआ कस्बे में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है. दियरा रोड स्थित हाईवे किनारे झाड़ियों में सैकड़ों की संख्या में भरे हुए मतदाता पंजीकरण फॉर्म-6, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज मिले हैं.

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार झाड़ियों में पड़े अधिकांश फॉर्म गोसाईं का पूरा (गांधी नगर) क्षेत्र के मतदाताओं से संबंधित बताए जा रहे हैं. सुबह जब राहगीरों और ग्रामीणों की नजर झाड़ियों में बिखरे कागजातों पर पड़ी तो लोग मौके पर जुटने लगे. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए.

दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि उनमें मतदाता पंजीकरण के लिए भरे गए फॉर्म-6, आधार कार्ड की प्रतियां और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज शामिल हैं. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के अनुसार कई फॉर्म पूरी तरह भरे हुए थे, जिनमें मतदाताओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज थीं.

इस तरह सार्वजनिक स्थान पर संवेदनशील दस्तावेजों का मिलना सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी पर सवाल खड़े कर रहा है. लोगों का कहना है कि यदि यह दस्तावेज किसी गलत हाथ में पड़ जाते तो व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता था.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने झाड़ियों में पड़े सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रशासनिक टीम ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई और यह पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां तक कैसे पहुंचे.

मामले की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए. सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि फेंके गए अधिकांश फॉर्म अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हैं. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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