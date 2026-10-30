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ईवीएम में तंत्रमंत्र कर वोट में हो रही हेराफेरी, सामूहिक नेतृत्व में 2028 का चुनाव : नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत

वोट बचाओ देश बचाओ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मांग की कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए. महंत ने कहा कि उन्हें ईवीएम से शिकायत है, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में तंत्र मंत्र करती है जिससे हर आठवां- 10वां वोट उनके खाते में चला जाता है. महंत ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रति विधानसभा क्षेत्र लगभग 5 करोड़ रुपये लेती है और हेराफेरी करती है. उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ही कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं. इसका बड़ा उदाहरण टीएएस सिंहदेव है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 94 वोटों से हारे थे.

13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने का आरोप महंत ने आगे कहा कि देश में तानाशाह शासन का वातावरण बन रहा है. अस्थिरता है, लोकतंत्र के साथ ही संविधान को खतरा पैदा हो गया है, जिसे गांधी परिवार ही बचा सकता है. आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सोचकर हम इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं. हमारी पहचान छीनी जा रही है. हमारे वोट की कीमत आज कुछ नहीं रह गई है. अक्सर चुनाव से एक महीने पहले वोटर लिस्ट देखते थे, लेकिन अब कांग्रेस मतदाता सूची का गहन परीक्षण करने के बाद गलती को बता रहे हैं.