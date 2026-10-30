ईवीएम में तंत्रमंत्र कर वोट में हो रही हेराफेरी, सामूहिक नेतृत्व में 2028 का चुनाव : नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत
1 नवम्बर को दिल्ली में वोट बचाओ देश बचाओ आंदोलन में जांजगीर चांपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 10:57 AM IST
जांजगीर चांपा: नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मांग की कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए. महंत ने कहा कि उन्हें ईवीएम से शिकायत है, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में तंत्र मंत्र करती है जिससे हर आठवां- 10वां वोट उनके खाते में चला जाता है. महंत ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रति विधानसभा क्षेत्र लगभग 5 करोड़ रुपये लेती है और हेराफेरी करती है. उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ही कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं. इसका बड़ा उदाहरण टीएएस सिंहदेव है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 94 वोटों से हारे थे.
13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने का आरोप
महंत ने आगे कहा कि देश में तानाशाह शासन का वातावरण बन रहा है. अस्थिरता है, लोकतंत्र के साथ ही संविधान को खतरा पैदा हो गया है, जिसे गांधी परिवार ही बचा सकता है. आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सोचकर हम इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं. हमारी पहचान छीनी जा रही है. हमारे वोट की कीमत आज कुछ नहीं रह गई है. अक्सर चुनाव से एक महीने पहले वोटर लिस्ट देखते थे, लेकिन अब कांग्रेस मतदाता सूची का गहन परीक्षण करने के बाद गलती को बता रहे हैं.
महंत ने कहा कि देश में 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं. फॉर्म 6 के नाम से भी वोट काटे गए. धर्म के नाम पर वोट काटे गए हैं. एससी एसटी, ओबिसी, मुसलमानों के नाम काटे गए हैं. ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों का जवाब वो खुद ना देकर बीजेपी दे रही है. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है. इसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रही है.
मोदी और शाह पर शरद आहिरे का आरोप
कांग्रेस के प्रदेश पर्यवेक्षक शरद आहिरे ने बीजेपी को क्रिमिनल माइंडेड पार्टी बताया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए हर चुनाव में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया. प्रदेश पर्यवेक्षक ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बाप को भी जाना पड़ेगा वाले बयान को बोलचाल की भाषा बताया, और नरेन्द्र मोदी अमित शाह द्वारा राहुल गांधी के परिवार पर की गई टिप्पणी को बीजेपी की कुंठित मानसिकता बताया.बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए वोटर्स का नाम कटने में सीईसी ज्ञानेश कुमार की अहम भूमिका होने की भी बात कांग्रेस नेता ने कही. उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा.
1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली
वोट बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है. कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ वोटर्स को दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश पर्यवेक्षक शरद आहिरे, संगठन सह प्रभारी विजय जांगिड़ और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत हर जिले में जाकर वोट बचाओ देश बचाओ का आह्वान कर रहे हैं.
"ढाई ढाई साल से माहौल खराब हुआ, अब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव"
वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा चुनाव 2028 पर भी बात कही. उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव के बाद वरिष्ठ तय करेंगे, और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है. महंत ने माना कि पिछले चुनाव में एक गलत माहौल के कारण ढाई ढाई साल की चर्चा हुई. लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीत के बाद ही सीएम उम्मीदवार का नाम तय होगा.
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