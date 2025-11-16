Bihar Election RESULT 2025 :एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े
एनडीए और महागठबंधन के बीच 2020 में कुल वोटो में अंतर केवल 11150 का था लेकिन इस बार अंतर 44 लाख से अधिक
Published : November 16, 2025 at 12:13 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 12:39 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई नए रिकॉर्ड बने हैं और पुराने रिकॉर्ड टूटे हैं. एनडीए को जहां प्रचंड बहुमत मिली है.वहीं पिछले 20 सालों में यह दूसरी बार है जब एनडीए को दो सौ से अधिक सीटें मिली है. चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार एनडीए को इस बार प्रत्येक सीट पर औसत 96156 वोट मिला है जो 2020 के औसत वोट 64619 से काफी अधिक है.
2020 के मुकाबले वोट शेयर में भारी अंतर : 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच कुल वोटो में अंतर केवल 11150 वोट का था लेकिन इस बार यह अंतर लगभग 44 लाख से अधिक पहुंच चुका है. और इसका असर सीटों की संख्या पर भी पड़ा है. जहां एनडीए के सीट में इजाफा हुआ है वहीं महागठबंधन का सीट काफी घट गयी है. 2020 में केवल 10 सीट का अंतर एनडीए और महागठबंधन के बीच था लेकिन 2025 में यह अंतर 167 सीटों का हो गया है.
प्रत्येक सीट पर औसत वोट में अंतर 20575 का : एनडीए को प्रति सीट पर औसत वोट में भी 2020 के मुकाबले काफी उछाल आया है. चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार 2020 में एनडीए को प्रतिशत 64619 वोट मिला था जो इस बार बढ़कर 96156 वोट हो गया वहीं महागठबंधन को 2020 में 64574 वोट मिला था और इस बार बढ़कर 75581 हो गया है. एनडीए और महागठबंधन के बीच प्रत्येक सीट पर औसत वोट में अंतर 20575 वोट का है .
औसत वोट का अंतर केवल 20530 वोट का : जब तुलना 2020 से करते हैं तो एनडीए को 64619 वोट औसत प्रति सीट मिला था जबकि महागठबंधन को 64574 वोट मिला था यानी 2020 में प्रति सीट औसत वोट का अंतर केवल 45 वोट का था इस तरह से बड़ी उछाल 2025 के चुनाव में औसत वोट के अंतर में भी दिख रहा है. यहां अंतर 20530 वोट का है.
पार्टियों को प्रत्येक सीट पर मिला औसत वोट: यदि दलों की बात करें तो बीजेपी को प्रत्येक सीट पर औसत 99831 वोट रहा है जबकि जदयू को प्रत्येक सीट पर औसत 95714 वोट मिला है वहीं राजद की बात करें तो प्रत्येक सीट पर औसत 81310 वोट मिला है वहीं कांग्रेस को प्रत्येक सीट पर औसत 71474 वोट मिला है.चुनाव आयोग के आंकड़ों से साफ है कि 2025 विधानसभा चुनाव में न केवल एनडीए को बल्कि महागठबंधन को भी 2020 के मुकाबले अधिक वोट मिला है. एनडीए का सीट तो बढ़ा तो महागठबंधन का सीट घट गया. 2020 में केवल 15 सीटों का अंतर था लेकिन 2025 में यह 167 सीटों का अंतर हो गया है.
