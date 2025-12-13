14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली, उत्तराखंड से रवाना हुये हजारों कार्यकर्ता
उत्तराखंड से 15 से 16 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में होने जा रही महारैली में शामिल होंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 7:07 PM IST
देहरादून: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने जा रही महारैली में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से कांग्रेसियों के जत्थे रवाना हो रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने जा रही वोट चोर गद्दी छोड़ महा रैली ऐतिहासिक होने जा रही है.
गणेश गोदियाल ने कहा रामलीला मैदान दिल्ली मे होने जा रैली कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. कुछ कांग्रेस जन आज सुबह ही दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए हैं, जबकि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आज रात और रविवार की सुबह तक दिल्ली रैली में शामिल होने के लिए पहुंच जाएंगे. उन्होंने बताया दिल्ली के नजदीकी जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर की रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता रविवार तड़के दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.
गणेश गोदियाल ने कहा विभिन्न जिलों से आई रिपोर्ट मे यह जानकारी मिली है कि करीब 15 से 16 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में होने जा रही महारैली में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे. रामलीला मैदान में 14 तारीख को हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से भारी संख्या में कांग्रेसी जुटेंगे. इसी तरह अन्य दूर के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग रैली में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा रामलीला मैदान में कल संख्या बल के हिसाब से ऐतिहासिक रैली होने जा रही है.
महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियां काफी पहले शुरू कर दी थी. रैली की तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व पार्टी मुख्यालय मे कांग्रेस प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी ने मोर्चा संभाला हुआ था. विधानसभा प्रभारियों से दिल्ली जाने के इच्छुक कांग्रेसियों का फीडबैक लिया जा रहा था. रैली की सफलता के लिए प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी. बड़ी संख्या में लोगों को दिल्ली ले जाने के लिए बड़े नेताओं को दायित्व सौंपे गए.
पढ़ें- उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं को खूब तवज्जो दे रहा आलाकमान, फिर हरीश रावत गायब क्यों? जानें वजह