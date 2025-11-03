वोट चोर गद्दी छोड़: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने अभियान के तहत हस्ताक्षर फार्म भेजे दिल्ली
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2025 at 3:47 PM IST
रायपुर: देशभर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान छेड़ रखा है. अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चला रहा है. सोमवार को पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हस्ताक्षर फार्म को दिल्ली के लिए रवाना किया. कांग्रेस का दावा है कि उन्होने वोट चोरी के मुद्दे पर 15 लाख 50 हजार हस्ताक्षर लोगों के जमा किए हैं और फार्म के जरिए उसे दिल्ली भेज रहे हैं.
वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान: पीसीसी चीफ और चरणदास महंत ने कहा, वोट चोरी का मुद्दा बड़ा है. इस मुद्दे का असर बिहार विधानसभा चुनाव में जरुर नजर आएगा. बैज ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर जनता अब खुलकर बोल रही है. बिहार में जब जनता वोट देने जाएगी तो उसके दिमाग में ये मुद्दा जरुर होगा.
हमने वोट चोरी के मुद्दे को गांव गांव गली पहुंचाया. रैलियों के जरिए और नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को खतरे से आगाह किया. ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का बड़ा मुद्दा है. हम सिर्फ और सिर्फ चुनावी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं. ये मुद्दा अब जन आंदोलन बन चुका है: दीपक बैज, पीसीसी चीफ
''राहुल गांधी का आंदोलन बना जन आंदोलन'': कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, यह कार्यक्रम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पहल पर शुरू हुआ था. राहुल गांधी ने चुनावी गड़बड़ियों और मतदाता सूची में हेरफेर के खिलाफ आवाज उठाई, उसी के तहत यह जनआंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है.
''सचिन पायलट ने दी थी अभियान को छत्तीसगढ़ में धार'': दीपक बैज ने कहा कि अभियान के दौरान कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में रायगढ़ से भिलाई तक पदयात्रा, मोटरसाइकिल रैली, मशाल यात्रा और जनसभाएं आयोजित की गई. इसके बाद सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें जनता ने उत्साहपूर्वक अपनी हिस्सेदारी निभाई.
''दिल्ली पहुंचेगी जनता की आवाज'': दीपक बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ से 15.50 लाख हस्ताक्षर फॉर्म एआईसीसी को भेजे जा रहे हैं. देशभर से एकत्रित इन फॉर्म्स को चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर कार्रवाई हो सके.