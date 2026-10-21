630 मीटर लंबी पगड़ी, दूल्हा-दुल्हन और ढोल-नगाड़े, प्रदेश में पहली बार 'वोट बारात' से दिया ये संदेश
पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों, दूल्हा-दुल्हन और साफाधारी बारातियों ने मतदान का संदेश पहुंचाया.
Published : October 21, 2026 at 9:12 PM IST
बीकानेर : लोकतंत्र के उत्सव को लोक संस्कृति के रंगों से सजाते हुए बीकानेर में बुधवार को अनूठी 'वोट बारात' निकाली गई. कहीं दूल्हा-दुल्हन आकर्षण का केंद्र बने, तो कहीं रंग-बिरंगे साफों में सजे बाराती ढोल-नगाड़ों की थाप पर मतदान का संदेश देते नजर आए. इस अनूठे आयोजन में सबसे खास आकर्षण रही 630 मीटर लंबी पगड़ी, जिस पर मतदान जागरूकता का संदेश प्रदर्शित किया गया. राजस्थानी विवाह समारोह की तर्ज पर निकली इस वोट बारात ने पारंपरिक संस्कृति को लोकतांत्रिक चेतना से जोड़ते हुए ग्रामीणों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किया.
630 मीटर लंबी पगड़ी बनी आकर्षण का केंद्र : इस आयोजन की सबसे खास बात राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी को मतदाता जागरूकता का माध्यम बनाना रही. 630 मीटर लंबी पगड़ी पर मतदान जागरूकता का स्लोगन प्रदर्शित कर यह संदेश दिया गया कि जिस तरह पगड़ी राजस्थान की आन, बान और शान का प्रतीक है, उसी तरह मतदान लोकतंत्र की मजबूती और नागरिकों की भागीदारी का आधार है. स्वीप सह प्रभारी एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि वोट बारात पंडित जी फाउंडेशन फॉर कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट के कार्यालय से ढोल-नगाड़ों के साथ रवाना हुई. पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों, दूल्हा-दुल्हन और साफाधारी बारातियों ने मुख्य मार्गों से गुजरते हुए रोझा, फूलदेसर एवं सहनीवाला क्षेत्र में मतदान का संदेश पहुंचाया. हाथों में मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगन लिए प्रतिभागियों ने ग्रामीणों को आगामी पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया. बारात मुख्य टैक्सी स्टैंड पहुंची, जहां एक सभा आयोजित की गई
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मतदान से मजबूत होगा लोकतंत्र : सभा में स्वीप प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रशांत जोशी ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को आगामी पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए. मतदान के माध्यम से नागरिक अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भागीदारी निभाते हैं. मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई. उन्होंने मतदान को जिम्मेदार नागरिक होने का महत्वपूर्ण दायित्व बताया.
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'मतदान अधिकार भी, जिम्मेदारी भी' : कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट के संस्थापक स्वरूप पंचारिया ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मतदान हमारा अधिकार होने के साथ-साथ लोकतंत्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है. प्रत्येक नागरिक को सकारात्मक ऊर्जा के साथ मतदान महोत्सव का हिस्सा बनना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए. कार्यक्रम की अध्यक्षता ईश्वरलाल पंचारिया ने की. इस अवसर पर स्वीप प्रकोष्ठ के सुधीर कुमार मिश्रा, प्रभात पड़िहार, किरण शर्मा एवं मोहन चोपड़ा सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
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तीसरे चरण में दूसरे दिन 79 अभ्यर्थियों ने भरे 80 नामांकन पत्र : वहीं, पंचायतीराज चुनाव-2026 के तहत तीसरे चरण में श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर और रिड़ी पंचायत समितियों के 63 सदस्य पदों के लिए बुधवार को 79 अभ्यर्थियों ने 80 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए. अब तक लूणकरणसर में 28 अभ्यर्थियों ने 29, श्रीडूंगरगढ़ में 35 और रिड़ी में 19 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं. नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर को होगी, जबकि 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे.
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