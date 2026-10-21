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630 मीटर लंबी पगड़ी, दूल्हा-दुल्हन और ढोल-नगाड़े, प्रदेश में पहली बार 'वोट बारात' से दिया ये संदेश

वोट बारात में 630 मीटर लंबी पगड़ी और दूल्हा दुल्हन ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर : लोकतंत्र के उत्सव को लोक संस्कृति के रंगों से सजाते हुए बीकानेर में बुधवार को अनूठी 'वोट बारात' निकाली गई. कहीं दूल्हा-दुल्हन आकर्षण का केंद्र बने, तो कहीं रंग-बिरंगे साफों में सजे बाराती ढोल-नगाड़ों की थाप पर मतदान का संदेश देते नजर आए. इस अनूठे आयोजन में सबसे खास आकर्षण रही 630 मीटर लंबी पगड़ी, जिस पर मतदान जागरूकता का संदेश प्रदर्शित किया गया. राजस्थानी विवाह समारोह की तर्ज पर निकली इस वोट बारात ने पारंपरिक संस्कृति को लोकतांत्रिक चेतना से जोड़ते हुए ग्रामीणों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किया.