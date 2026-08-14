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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस; सीएम योगी बोले- वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ा षड्यंत्र

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन सभागार में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में कहा कि 1947 के विभाजन की त्रासदी विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काला अध्याय है. करोड़ों हिंदुओं को मातृभूमि छोड़नी पड़ी और लाखों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनियों का कत्लेआम हुआ. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सत्ता की लिप्सा में एक सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए और इसकी कीमत देश आज भी नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद के रूप में चुका रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक पदयात्रा में भी हिस्सा लिया. इसमें उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता शामिल रहे. शुक्रवार को 10:00 बजे लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल स्मरण का नहीं, बल्कि सीखने और गलतियों के परिमार्जन का अवसर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न आज भी वही है कि यह समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, कितने दोषियों को सजा मिली और भारत कब तक इसकी कीमत चुकाएगा. उन्होंने कहा कि इतिहास केवल परीक्षा का पाठ्यक्रम नहीं होता है. इतिहास गौरवशाली क्षणों पर गर्व और अतीत की गलतियों को सुधारने का अवसर भी देता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति दिवस की शुरुआत इसी भाव से की थी. योगी आदित्यनाथ ने 1947 में मौन रहने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी नजरें देश की कीमत पर सत्ता पर थी, उनके कृत्य आज भी वही हैं. उन्होंने कहा कि आपने बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम देखा. यह दल तब भी मौन थे और आज भी मौन हैं.