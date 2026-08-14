ETV Bharat / state

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस; सीएम योगी बोले- वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ा षड्यंत्र

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक पदयात्रा में भी हिस्सा लिया.

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस.
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन सभागार में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में कहा कि 1947 के विभाजन की त्रासदी विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काला अध्याय है. करोड़ों हिंदुओं को मातृभूमि छोड़नी पड़ी और लाखों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनियों का कत्लेआम हुआ.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सत्ता की लिप्सा में एक सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए और इसकी कीमत देश आज भी नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद के रूप में चुका रहा है.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक पदयात्रा में भी हिस्सा लिया. इसमें उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता शामिल रहे.

शुक्रवार को 10:00 बजे लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल स्मरण का नहीं, बल्कि सीखने और गलतियों के परिमार्जन का अवसर है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न आज भी वही है कि यह समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, कितने दोषियों को सजा मिली और भारत कब तक इसकी कीमत चुकाएगा. उन्होंने कहा कि इतिहास केवल परीक्षा का पाठ्यक्रम नहीं होता है. इतिहास गौरवशाली क्षणों पर गर्व और अतीत की गलतियों को सुधारने का अवसर भी देता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति दिवस की शुरुआत इसी भाव से की थी. योगी आदित्यनाथ ने 1947 में मौन रहने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी नजरें देश की कीमत पर सत्ता पर थी, उनके कृत्य आज भी वही हैं. उन्होंने कहा कि आपने बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम देखा. यह दल तब भी मौन थे और आज भी मौन हैं.

उन्हें लगता है कि प्रतिक्रिया करेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा. यह लोग सत्ता को पर्सनल प्रॉपर्टी और पारिवारिक विरासत बनाकर देश के साथ धोखा कर रहे हैं. यही अराजकता और अव्यवस्था फैलाते हैं. उन्होंने कहा कि देश दो कारणों से गुलाम हुआ. पहला आपसी अंतर्विरोध और दूसरा जाति-क्षेत्र में विभाजन.

षड्यंत्रकारी सफल हुए क्योंकि हम सामूहिक रूप से नहीं लड़े. हमें लगा कि हमला दूसरे पर हो रहा है, तो मैं क्यों बोलूं. परिणाम सामने है. सनातन काल से एक रहे भारत के टुकड़े कर दिए गए. 1947 तक महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी बोस, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी.

जिस देश में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का मंत्र गूंजा, उस देश को क्या कीमत चुकानी पड़ी. इसके पीछे कौन दोषी था. हमने उनकी वर्तमान पीढ़ी से कभी प्रश्न नहीं पूछा.

अपने स्वार्थ के लिए यह लोग देश को क्षेत्र और धर्म के नाम पर लड़ाते रहे. कमजोर भारत हुआ और विभाजन की कीमत निर्दोष भारतीयों को चुकानी पड़ी. मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का भी जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को पांच साल बाद नागरिकता देने के लिए था. इसमें किसी की जमीन लेने की बात नहीं थी.

इसके बावजूद लखनऊ, कानपुर, मेरठ, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में आगजनी के प्रयास हुए. उन्होंने कहा कि गनीमत थी कि यूपी में डबल इंजन की सरकार थी.

अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो दंगों की आग से यूपी कैसे उबरता. दंगाइयों को अब पता है कि दंगे की क्या कीमत चुकानी है, इसलिए वह मनमर्जी नहीं कर पाए. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वह विभाजन से सीख लेकर एकता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें.

यह भी पढ़ें: UP में 332 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन; तैनाती वाले जिलों में हीं बनेंगे तहसीलदार

TAGGED:

CM YOGI ADITYANATH STATEMENT
VOTE BANK POLITICS CM YOGI
CM YOGI ON VOTE BANK POLITICS
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.