बाबरी, काशी और मथुरा के नाम पर वोट बैंक की सियासत, मौलाना यासूब अब्बास
छात्र प्रदर्शन का खुला समर्थन करते हुए हुकूमत और प्रशासन को आड़े हाथों लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:30 PM IST
कौशांबी: जनपद पहुंचे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने देश के मौजूदा हालात और सियासी माहौल पर बड़ा बयान दिया है. दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शनों का खुला समर्थन करते हुए उन्होंने हुकूमत और प्रशासन को आड़े हाथों लिया.
मौलाना अब्बास ने दो टूक कहा कि अपने हक और इंसाफ की मांग कर रहे छात्र कोई मुजरिम या अपराधी नहीं हैं, बल्कि वे मुल्क के जागरूक नागरिक हैं. इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर हो रही राजनीति और वोटर लिस्ट में सामने आ रही विसंगतियों को लेकर भी हुक्मरानों पर जमकर निशाना साधा.
नौजवान जब अपने भविष्य, रोजगार और अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, न कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए. छात्रों के मुद्दे के साथ-साथ मौलाना यासूब अब्बास ने देश में चल रही धर्म आधारित सियासत पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज जनता से जुड़े बुनियादी सरोकारों, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और विकास को दरकिनार कर केवल आस्था और विवादों को हवा दी जा रही है.
बाबरी, काशी और मथुरा के नाम पर लगातार समाज को बांटने और वोट बैंक साधने की कोशिशें की जा रही हैं. मौलाना ने चेताया कि आस्था का इस्तेमाल जब सियासी फायदे के लिए होने लगता है, तो उससे मुल्क का सामाजिक ताना-बाना कमजोर होता है.
इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूचियों यानी वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और नाम कटने की शिकायतों पर भी चिंता जताई. उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से अपील की कि हर योग्य मतदाता का नाम सुरक्षित रहे ताकि लोकतंत्र की बुनियाद पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे.
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