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बाबरी, काशी और मथुरा के नाम पर वोट बैंक की सियासत, मौलाना यासूब अब्बास

बाबरी, काशी और मथुरा के नाम पर वोट बैंक की सियासत ( Photo Credit : ETV Bharat )

कौशांबी: जनपद पहुंचे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने देश के मौजूदा हालात और सियासी माहौल पर बड़ा बयान दिया है. दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शनों का खुला समर्थन करते हुए उन्होंने हुकूमत और प्रशासन को आड़े हाथों लिया.

मौलाना अब्बास ने दो टूक कहा कि अपने हक और इंसाफ की मांग कर रहे छात्र कोई मुजरिम या अपराधी नहीं हैं, बल्कि वे मुल्क के जागरूक नागरिक हैं. इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर हो रही राजनीति और वोटर लिस्ट में सामने आ रही विसंगतियों को लेकर भी हुक्मरानों पर जमकर निशाना साधा.