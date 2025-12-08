ETV Bharat / state

बाघों की गिनती में पहली बार तैनात होंगे वॉलंटियर, 2026 में जारी होगी रिपोर्ट

पलामू: बाघों की गिनती में पहली बार वॉलंटियर को तैनात किया जाएगा. यह वॉलंटियर के रूप में बॉटनी और जूलॉजी के विषय में यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले छात्र होंगे. दरअसल, प्रत्येक चार वर्ष में पूरे देश मे बाघों की गिनती होती है. बाघों की गिनती का आंकड़ा 29 जुलाई 2026 में जारी किया जाएगा. इससे पहले 2023 में बाघों की गिनती का आंकड़ा जारी किया गया था.

झारखंड में पहली बार पलामू टाइगर रिजर्व से बाहर रांची, दुमका और हजारीबाग रेंज के इलाके में भी बाघों की गिनती होनी है. झारखंड में बाघों की गिनती के लिए पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर को नोडल बनाया गया है. बाघों की गिनती को लेकर झारखंड के कई इलाकों में वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया भी जारी है.

जानकारी देते पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर (ईटीवी भारत)

बाघों की गिनती के लिए पलामू टाइगर रिजर्व पहले चरण में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले बॉटनी एवं जूलॉजी के 20 छात्रों को वॉलंटियर रखेगा. वॉलंटियर रखने से पहले छात्रों का स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा. स्किल टेस्ट के बाद ही उन्हें अभियान में शामिल किया जाएगा. दरअसल पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाघों की गिनती के लिए वॉलंटियर भी रहेंगे.



बाघों की गिनती एक बड़ा अभियान है, जिसमें वन्य जीवों के बारे में जानकारी मिलती है. राज्य में फील्ड डायरेक्टर नोडल जबकि डिप्टी डायरेक्टर (स्वयं) नोडल हैं. राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ट्रेनिंग दी गई है. बाद में राज्य स्तर पर पलामू टाइगर रिजर्व के माध्यम से सभी को ट्रेनिंग दी गई है. इस बार यह निर्णय लिए गया है कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले कि बाघों की गिनती चल रही है. एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि स्थानीय स्तर पर कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान के बॉटनी एवं जूलॉजी के छात्रों की मदद ली जाए. छात्रों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और अभियान से जोड़ा जाना है: प्रजेशकांत जेना, डिप्टी डायरेक्टर, पीटीआर



2023 में पलामू टाइगर रिजर्व में मिले थे तीन बाघ