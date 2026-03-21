ETV Bharat / state

उत्तराखंड एसआईआर के लिए होगी वॉलिंटियर्स की तैनाती, आसान होगा बीएलओ का काम, जानिये कैसे

एसाईआर के लिए प्रदेश के 11733 बूथों पर आईटी वॉलिंटियर की तैनाती की जाएगी.

UTTARAKHAND SIR VOLUNTEER
उत्तराखंड एसआईआर के लिए होगी वॉलंटियर्स की तैनाती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में अप्रैल महीने में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियां जोरो- शोरों पर चल रही हैं. वर्तमान समय में मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है. खासकर प्रदेश के तीन जिलों देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग की प्रगति काफी कम है. जिसके चलते मैपिंग फीसदी को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने निर्णय लिया है कि एसआईआर के दौरान, प्रदेश के हर बूथ पर आईटी वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे. ये वॉलिंटियर बीएलओ की मदद करेंगे.

दरअसल, एसआईआर की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में एसआईआर के लिए तैनात नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा किया साथ ही तमाम महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए. इसके साथ ही बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गढ़वाल और कुमाऊ आयुक्तों को भी मैपिंग पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए. जिससे इस महीने के अंत तक शत प्रतिशत मतदाता सूची की मैपिंग की जा सके.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा प्रदेश के सभी बूथ लेवल ऑफिर्स के साथ आईटी वॉलिंटियर्स की तैनाती की जा रही है. ये सभी वालिंटियर्स गणना प्रपत्र के डिजिटलाइजेशन में सहायता करेंगे. इसके साथ ही इनका गणना प्रपत्र बांटने और उसको एकत्र करने में भी ये सभी वालिंटियर्स मदद करेंगे. इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपर सचिव ग्राम्य विकास और निर्देशक शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए. इस संबंध में जल्द से जल्द तकनीकी रुप से दक्ष युवाओं को इस अभियान में शामिल करें.

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को अधिक मेहनत ना करना पड़े और आसानी से एसआईआर के काम को पूरा किया जा सके इसके लिए ही प्रदेश में प्री- एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई. जिससे साल 2025 की मतदाता सूची को साल 2003 के मतदाता सूची से मैपिंग की जा सके. वर्तमान समय तक करीब 87 फीसदी से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है. ऐसे में अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से एसआईआर के दौरान प्रदेश में तैनात सभी बीएलओ की तकनीकी मदद के लिए आईटी वॉलंटियर तैनात करने का निर्णय लिया है. प्रदेश के 11733 बूथों पर आईटी वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी.

TAGGED:

उत्तराखंड में एसआईआर
उत्तराखंड एसआईआर वॉलिंटियर तैनाती
एसआईआर वॉलंटियर न्यूज
UTTARAKHAND SIR VOLUNTEER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.