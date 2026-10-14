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रिटायर्ड शिक्षकों के लिए बेहतरीन अवसर, हरियाणा शिक्षक पंजीकरण पोर्टल लॉन्च, जानें कैसे करें पंजीकरण

Nayab Saini Chief Minister ( Nayab Saini Chief Minister )

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'स्वयंसेवक शिक्षक पंजीकरण पोर्टल' लॉन्च किया है. इस पोर्टल के माध्यम से सेवानिवृत्त शिक्षक, पूर्व सैनिक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े इच्छुक व्यक्ति स्कूलों में स्वैच्छिक रूप से पढ़ाने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे. ये पहल शिक्षकों की कमी दूर करने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायक होगी.

कौन कर सकता है पंजीकरण: