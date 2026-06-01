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पूरे मोहल्ले से अचानक उठने लगा धुआं, लोगों में मचा हड़कंप

विद्युत विभाग ने पूरा ठीकरा जीनस कंपनी पर फोड़ते हुए कहा कि उन्होंने ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का ठेका लिया है, न्यूट्रल की जगह फेस और फेस की जगह न्यूट्रल जोड़ने से यह घटना हुई है. उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा रही है.

देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखे लाइट सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए. एक नहीं बल्कि 70 से अधिक घरों में यह घटना हुई है, जिसके बाद पड़ोसियों से पूछते पूछते सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए और विद्युत विभाग को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी गई.

बालोद: भीषण गर्मी की वजह से सभी घरों को कूलर पंखे, एसी की जरूरत पड़ रही है. ऐसे में बालोद जिले के एक गांव पोंडी में उस वक्त हड़कंप की स्थिति मच गई, जब घरों में आराम कर रहे लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अचानक वोल्टेज बढ़ने से धुआं निकलने लगा.

मुआवजे की मांग

कुछ लोगों ने नया कूलर खरीदा था और कुछ लोगों ने नया ऐसी भी. वहीं गरीब परिवार जो जैसे तैसे पुरानी टीवी से अपना मनोरंजन कर रहे थे, उनको भी नुकसान हुआ है. ग्रामीण पार्थ साहू ने बताया कि हमें लगा कि हमारे ही घर ऐसा हुआ है, लेकिन जब हमने एक दूसरे से पूछा, तब पता चला कि पूरे मोहल्ले वाले इस घटना का शिकार हुए हैं. उन्होंने कहा कि इसमें गलती पूरी तरह विद्युत विभाग की है. हम इसमें मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

लोगों में आक्रोश

वहीं ग्रामीण धनेश्वर मिश्रा ने बताया कि यह पूरी तरह से लापरवाही को दर्शाता है और इस दौरान कोई बड़ी घटना घट सकती थी. घरों के वायरिंग भी बुरी तरह जल चुके हैं. इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है. इसके लिए ग्रामीणों को राहत स्वरूप मुआवजा देना चाहिए. यदि यहां मामला नहीं सुलझा तो हम सब ग्रामीण मुख्यमंत्री तक शिकायत लेकर जाएंगे.

क्या कहता है विद्युत विभाग

विद्युत विभाग के टेस्टिंग असिस्टेंट देवेश कुमार उईके ने बताया कि ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का ठेका जीनस कंपनी द्वारा लिया गया है. उनके द्वारा मीटर लगाया जा रहा था, इसी दौरान गलत कनेक्शन लगाने से यह घटना घटित हुई है. हम इस पूरे घटनाक्रम को उच्च अधिकारियों को बता रहे हैं और इस समस्या का हल निकालेंगे. फिलहाल हम विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं.

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