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BHU में गूंजी झारखंड के छात्रों की आवाज: पुलिस कार्रवाई की निंदा, एक दिवसीय अनशन

लाठीचार्ज की निंदा: छात्रों का कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ बल प्रयोग करना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिससे कई छात्र चोटिल हुए. छात्रों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया.

न्याय की मांग: छात्रसंघ भवन परिसर स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष उपवास की शुरुआत छात्रों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की. इसके बाद छात्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास पर बैठ गए. उपवास के दौरान छात्रों ने झारखंड में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों के साथ एकजुटता जताई.

वाराणसी: झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कथित पुलिस बर्बरता के विरोध में बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्रसंघ भवन परिसर में एक दिवसीय उपवास रखा. छात्रों ने झारखंड के आंदोलनरत विद्यार्थियों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा की और छात्रों की मांगों पर सकारात्मक एवं संवेदनशील तरीके से विचार किए जाने की मांग की.

निष्पक्ष जांच की डिमांड: कार्यक्रम के दौरान अभिषेक सिंह ने कहा कि झारखंड में छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह कहीं से भी उचित नहीं है. बीएचयू के छात्र इस कार्रवाई की निंदा करते हैं और झारखंड के छात्रों की मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं. अभिषेक सिंह ने कहा कि छात्रों को पुलिस द्वारा दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, जिसमें कई विद्यार्थी चोटिल हुए. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े जाने की बात भी सामने आई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

उपवास रख मांगी न्यायपूर्ण कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)



बात से बनेगी बात: बीएचयू छात्रों ने कहा कि छात्र समुदाय की समस्याओं और मांगों को बातचीत एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाना चाहिए. छात्रों का कहना था कि किसी भी आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले विद्यार्थियों पर अनावश्यक बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए.

छात्रसंघ भवन परिसर स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष उपवास (Photo Credit: ETV Bharat)



एकजुटता का संदेश: उपवास के माध्यम से बीएचयू छात्रों ने झारखंड के आंदोलनरत विद्यार्थियों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और छात्र समुदाय के बीच एकजुटता कायम है. छात्रों ने संबंधित प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रों की मांगों पर विचार करने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.





प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यह उपवास किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि छात्र हितों और लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन में आयोजित किया गया. उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित प्रशासन छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी.

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