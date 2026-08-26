टिकट वितरण से पहले उठने लगे विरोध के सुर, पीसीसी मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पूर्व पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की.
Published : August 26, 2026 at 9:12 PM IST
जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव के नामांकन और टिकट वितरण से पहले ही कांग्रेस में विरोध के सुर उठने लगे हैं. बुधवार रात राजधानी जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पूर्व पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की. पूर्व पार्षद पर विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए.
हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 143 के कार्यकर्ताओं ने बुधवार रात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पूर्व पार्षद रहे नवाब चिरानीया का होर्डिंग भी लगाया और उन पर भाजपा के स्थानीय विधायक के साथ साठगांठ के आरोप भी लगाए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पार्टी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूर्व पार्षद को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया, तो पूरे वार्ड में कांग्रेस को घुसने भी नहीं देंगे. आखिर पार्टी की क्या मजबूरी है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले पूर्व पार्षद को प्रत्याशी बनाया जा रहा है.
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं को भी चेतावनी दी की अगर कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके पूर्व पार्षद को प्रत्याशी बनाया, तो निकाय चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और पोस्टर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हटवाया और कार्यकर्ताओं को वहां से रवाना किया. वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही एसीबी में ट्रैप हुए एक निवर्तमान पार्षद के भी पोस्टर लगाकर उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की मांग पार्टी से की गई है.