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रांची में यूनिसेफ के ‘वॉइसेज ऑफ चेंज’ कॉन्क्लेव में बच्चों ने रखी बात, बाल अधिकारों, नेतृत्व और बदलाव की कहानियों ने खींचा ध्यान

वॉइसेज ऑफ चेंज’ कॉन्क्लेव ( Etv Bharat )

रांची: बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. यूनिसेफ झारखंड और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को एक होटल में ‘वॉइसेज ऑफ चेंज-चाइल्ड रिपोर्टर्स कॉन्क्लेव 2026’ का आयोजन किया गया. इसमें बाल पत्रकारों ने अपनी कहानियों, अनुभवों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाल विवाह, बाल श्रम, स्कूलों से बच्चों के दूर होने, लैंगिक भेदभाव, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाया.

बच्चों के विकास की दिशा में सराहनीय प्रयास