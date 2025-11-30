ETV Bharat / state

भिवानी में मनीषा मौत मामले में फिर उठी इंसाफ की आवाज, सीबीआई से केस प्रोग्रेस रिपोर्ट की मांग

मनीषा मौत मामला-अभी तक तस्वीर साफ नहींः सत्याग्रह के दौरान मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि मनीषा की मौत के मामले में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जिससे परिजनों और आम जनता में भारी रोष है. ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि वह तुरंत सीबीआई से संपर्क साधे और जांच की प्रगति या निष्कर्ष को सार्वजनिक करे.

भिवानीः जिला के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण में मनीषा मौत मामले को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर फूट पड़ा है. मामले में सच्चाई सामने लाने और इंसाफ की मांग को लेकर रविवार को गांव में ग्रामीणों ने एक दिवसीय सत्याग्रह किया. इस दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

कड़े शब्दों में सरकार को दी चेतावनी: सत्याग्रह को संबोधित करते हुए किसान नेता सुरेश ने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि "मनीषा की मौत कैसे हुई, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है और पूरा प्रदेश इसका सच जानना चाहता है." सुरेश ने कहा कि "सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीबीआई से बात करे और जनता को बताए कि आखिर मनीषा की मौत के पीछे का सच क्या है. जांच एजेंसी की चुप्पी से संदेह और गुस्सा बढ़ रहा है."

कठोर रणनीति की जाएगी तैयार: किसान नेता ने स्पष्ट किया कि "अगर सरकार ने इस मामले में ढुलमुल रवैया जारी रखा और जल्द ही सीबीआई जांच के आधार पर मामले का खुलासा नहीं किया, तो यह आंदोलन और उग्र होगा." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो जल्द ही गांव में एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आर-पार की लड़ाई के लिए आगे की कठोर रणनीति तैयार की जाएगी."

पिता ने जल्द से जल्द न्याय की मांगः सत्याग्रह में मनीषा के पिता संजय भी मौजूद रहे. उनकी आंखों में बेटी के लिए इंसाफ की आस और सिस्टम के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दी. उन्होंने भी प्रशासन से गुहार लगाई कि "उनकी बेटी की मौत के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके."