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वोकेशनल टीचरों पर जॉब संकट, 2 महीने का वेतन भी बकाया, शिक्षा मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा

दुर्ग: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज दुर्ग दौरे पर रहे. मंत्री गजेंद्र यादव से आज वोकेशनल कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षकों ने मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने कहा कि उनको दो महीने से वेतन नहीं मिला है और उनकी नौकरी पर भी संकट आ गया है. शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को बताया कि ठेका कंपनियों, विशेषकर नीटकॉम के माध्यम से कार्यरत कई व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गई हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है. शिक्षकों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए.

वोकेशनल टीचरों पर नौकरी का संकट

दरअसल, प्रदेश के स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रही है. वहीं, स्वीकृत 1507 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पदों में से 478 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. शिक्षक जालम सिंह देशमुख ने बताया कि पिछले दो महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है. पिछले वर्ष 1500 व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में उनका चयन हुआ था, लेकिन अब सरकार की ओर से नया टेंडर जारी होने से नौकरी जाने का डर सता रहा है.