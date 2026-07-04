वोकेशनल टीचरों पर जॉब संकट, 2 महीने का वेतन भी बकाया, शिक्षा मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा
मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा, ''किसी भी शिक्षक को नहीं निकाला जाएगा. कंपनी बदलेगी, लेकिन वर्कर नहीं बदलेंगे.''
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 4, 2026 at 6:50 PM IST
दुर्ग: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज दुर्ग दौरे पर रहे. मंत्री गजेंद्र यादव से आज वोकेशनल कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षकों ने मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने कहा कि उनको दो महीने से वेतन नहीं मिला है और उनकी नौकरी पर भी संकट आ गया है. शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को बताया कि ठेका कंपनियों, विशेषकर नीटकॉम के माध्यम से कार्यरत कई व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गई हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है. शिक्षकों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए.
वोकेशनल टीचरों पर नौकरी का संकट
दरअसल, प्रदेश के स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रही है. वहीं, स्वीकृत 1507 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पदों में से 478 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. शिक्षक जालम सिंह देशमुख ने बताया कि पिछले दो महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है. पिछले वर्ष 1500 व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में उनका चयन हुआ था, लेकिन अब सरकार की ओर से नया टेंडर जारी होने से नौकरी जाने का डर सता रहा है.
पिछले दो महीनों से हमें वेतन नहीं दिया गया है, बड़ी मुश्किल से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं: जालम सिंह देशमुख, व्यावसायिक शिक्षक
संबंधित एजेंसी की ओर से हमें 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है. अगर ऐसे में दोबारा भर्ती शुरू हुई तो हमारी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी: ममता, व्यावसायिक शिक्षिका
किसी भी शिक्षक को नहीं निकाला जाएगा. कंपनी बदलेगी, लेकिन वर्कर नहीं बदलेंगे: गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री
एजेंसी पर वेतन नहीं देने का आरोप
शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से वे ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा दे रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। कई शिक्षकों ने आरोप लगाया कि एजेंसी की ओर से बकाया वेतन भी नहीं दिया गया है और स्कूल जाने पर भी भुगतान नहीं किए जाने की बात कही गई है.
मंत्री ने दिया आश्वासन
महिला शिक्षकों ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी. इस पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आश्वासन दिया कि किसी भी शिक्षक को नहीं निकाला जाएगा. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा की कंपनी बदलेगी, लेकिन वर्कर नहीं बदलेंगे.
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