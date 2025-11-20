फुल हुई हरियाणा की जेलें, क्षमता से 4,393 बंदी ज्यादा, 5 जिलों की जेलों में कराए जाएंगे वोकेशनल ITI कोर्स
Prisoners in Haryana Jails: हरियाणा के कैदियों को कराए जाएंगे वोकेशनल आईटीआई कोर्स, जेल से छूटने वाले 50 हजार कैदियों को मिल सकेगा रोजगार.
Published : November 20, 2025 at 8:40 AM IST
पंचकूला: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को रिहाई के बाद समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके रोजगार के अवसर सरल बनाने की दिशा में अहम फैसला किया है. नतीजतन, अब राज्य की पांच प्रमुख जेलों- अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, पानीपत और गुरुग्राम जेल में वोकेशनल आईटीआई कोर्स शुरू कराए जा रहे हैं. डीजीपी जेल, आलोक राय ने बताया कि संभव है कि इन कोर्सों का औपचारिक उद्घाटन 6 दिसंबर को किया जाए.
जेल विभाग का एचकेआरएन से एमओयू: हरियाणा जेल विभाग ने अपने इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के साथ समझौता किया है. डीजीपी जेल आलोक राय ने बताया कि इस समझौते के तहत जेलों में व्यवसायिक कोर्स का प्रशिक्षण लेने वाले कैदियों को रिहाई के बाद रोजगार हासिल करने में आसानी होगी. क्योंकि अब कैदी एचकेआरएन पोर्टल पर अपना पंजीकरण भी करवा सकेंगे. जेल से रिहाई के बाद कैदियों के लिए रोजगार हासिल करने में जेल से मिलने वाला 'गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट' भी सहायक सिद्ध होगा.
रिहाई के बाद कैदियों की मॉनिटरिंग: डीजीपी जेल, आलोक राय ने उम्मीद जताई कि यह पहल कैदियों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. इसके साथ ही विभाग यह भी मॉनिटर करेगा कि जेल में दी गई शिक्षा/प्रशिक्षण हासिल करने के उपरांत रिहाई के बाद कैदियों के जीवन में कितना बदलाव आया, वे कोर्स के आधार पर नौकरी कर रहे हैं या नहीं और उनका जीवन स्तर कितना बेहतर बन सका है.
50 हजार कैदियों का आना-जाना: डीजीपी जेल आलोक राय ने बताया कि हरियाणा की जेलों में प्रत्येक वर्ष करीब पचास हजार कैदी रखे जाते हैं और करीब पचास हजार कैदियों को रिहा भी किया जाता है. इनमें से अधिकांश कैदी रिहाई के बाद रोजगार की तलाश में रहते हैं. उन्होंने कहा कि जेल विभाग को उम्मीद है कि आईटीआई वोकेशनल कोर्स कैदियों को समाज में पुनर्स्थापित करने में काफी सहायक साबित होंगे.
तीन केंद्रीय और 17 जिला जेल: हरियाणा में मौजूदा समय में तीन केंद्रीय जेलों के अलावा 17 जिला जेल स्थापित हैं. इन जेलों में कुल बंधकों को रखने की क्षमता 22,837 है. लेकिन वर्तमान में 1 जुलाई 2025 तक इन सभी जेलों में कुल 27,230 बंदी बंद थे. स्पष्ट है कि मौजूदा समय में प्रदेश की जिलों में क्षमता से 4,393 बन्दी अधिक बंद हैं. इस पर डीजी जेल, आलोक राय स्पष्ट कर चुके हैं कि भले ही बंदियों की संख्या निर्धारित क्षमता से कुछ हजार अधिक है, लेकिन इनके लिए जेलों में पर्याप्त उपयुक्त स्थान है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक हाई सिक्योरिटी जेल और विभिन्न जिलों में चार जेल निर्माणाधीन भी हैं.
