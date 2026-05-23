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हरियाणा के स्कूल होंगे हाईटेक, AI और Robotics की होगी पढ़ाई, जल्द शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग

हरियाणा में रोजगारपरक शिक्षा ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा के बच्चों को वर्तमान में मार्केट डिमांड के हिसाब से तैयार करने के लिए स्कूलों में AI और Robotics जैसे रोजगारपरक विषयों की शिक्षा दी जायेगी. इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयारी कर चुका है. चयनित स्कूलों से तकनीकि रूप से दक्ष शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है. शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षणः इसी के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने केंद्र सरकार की संस्था परख की मदद से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आर्टिफिशिल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग सहित अन्य वोकेशनल एजुकेशन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है. यह बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने भिवानी में पत्रकारों को दी. उन्होंने कहा कि "इसके लिए प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चें नई तकनीकों और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़कर रोजगारपरक और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकें.