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हिमाचल के 302 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स, पढ़ाई के साथ अब व्यावसायिक हुनर भी सीखेंगे छात्र

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब किताबों के साथ हुनर की पढ़ाई भी तेज होने जा रही है. स्कूली शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रदेश के 302 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक विषय शुरू करने को मंजूरी दे दी है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन स्कूलों में विद्यार्थियों को पारंपरिक विषयों के साथ ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें आगे की पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार की बदलती जरूरतों के लिए भी तैयार करेंगे.

खास बात यह है कि स्वीकृति में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ राजकीय उच्च विद्यालय भी शामिल हैं. यानी अब स्कूली स्तर पर ही विद्यार्थियों को अपने रुचि वाले कौशल क्षेत्र को पहचानने और उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. वहीं, स्कूलों में व्यावसायिक विषयों का दायरा बढ़ने से विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार, स्वरोजगार और कौशल आधारित उच्च शिक्षा के विकल्प तलाशने में भी मदद मिलेगी.

सिर्फ किताबें नहीं, अब स्कूल में हुनर भी सीखेंगे विद्यार्थी

हिमाचल प्रदेश में पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के तहत कई क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इनमें आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, खुदरा, ऑटोमोबाइल, सुरक्षा, दूरसंचार, मीडिया और बैंकिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. नए 302 स्कूलों के जुड़ने से सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का नेटवर्क और मजबूत होगा. इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के साथ-साथ नए दौर की तकनीक और कौशल की जानकारी भी मिल सकेगी.