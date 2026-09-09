ETV Bharat / state

हिमाचल के 302 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स, पढ़ाई के साथ अब व्यावसायिक हुनर भी सीखेंगे छात्र

व्यावसायिक शिक्षा मिलने से विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के दौरान ही अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप कौशल विकसित कर सकेंगे.

स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स
स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स (ETV Bharat FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब किताबों के साथ हुनर की पढ़ाई भी तेज होने जा रही है. स्कूली शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रदेश के 302 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक विषय शुरू करने को मंजूरी दे दी है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन स्कूलों में विद्यार्थियों को पारंपरिक विषयों के साथ ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें आगे की पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार की बदलती जरूरतों के लिए भी तैयार करेंगे.

खास बात यह है कि स्वीकृति में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ राजकीय उच्च विद्यालय भी शामिल हैं. यानी अब स्कूली स्तर पर ही विद्यार्थियों को अपने रुचि वाले कौशल क्षेत्र को पहचानने और उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. वहीं, स्कूलों में व्यावसायिक विषयों का दायरा बढ़ने से विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार, स्वरोजगार और कौशल आधारित उच्च शिक्षा के विकल्प तलाशने में भी मदद मिलेगी.

सिर्फ किताबें नहीं, अब स्कूल में हुनर भी सीखेंगे विद्यार्थी

हिमाचल प्रदेश में पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के तहत कई क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इनमें आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, खुदरा, ऑटोमोबाइल, सुरक्षा, दूरसंचार, मीडिया और बैंकिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. नए 302 स्कूलों के जुड़ने से सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का नेटवर्क और मजबूत होगा. इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के साथ-साथ नए दौर की तकनीक और कौशल की जानकारी भी मिल सकेगी.

व्यावसायिक शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के दौरान ही अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप कौशल विकसित कर सकेंगे. इससे उन्हें केवल डिग्री आधारित शिक्षा पर निर्भर रहने के बजाय कौशल आधारित रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी.

प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचेगी कौशल शिक्षा

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रदेश के लगभग सभी जिलों में नए स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा. जिलेवार आंकड़ों में कांगड़ा में सबसे अधिक 47 स्कूल शामिल हैं. इसके बाद चंबा में 45, सिरमौर में 43 और शिमला में 41 स्कूलों में व्यावसायिक विषय शुरू किए जाएंगे. मंडी के 39, सोलन के 28, ऊना के 21 और कुल्लू के 19 स्कूलों को भी मंजूरी मिली है. वहीं हमीरपुर के 11 और बिलासपुर के 10 स्कूलों में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे. लाहौल-स्पीति के एक स्कूल को भी इस सूची में शामिल किया गया है.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रीय रैंकिंग में बढ़ा IIT मंडी का दर्जा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 7वां स्थान

TAGGED:

HIMACHAL GOVT SCHOOL
VOCATIONAL COURSE
STUDENTS SKILL DEVELOPMENT
SKILL DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.