दिवाली में वोकल फॉर लोकल मुहिम, बलौदाबाजार कलेक्टर ने स्थानीय कारीगर से खरीदे मिट्टी के दीये

मिट्टी के दीये हमारी संस्कृति की पहचान हैं. यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं और हमारी परंपरा को जीवित रखते हैं. जब हम मिट्टी का दीया खरीदते हैं, तो हम सिर्फ एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि अपने कुम्हार भाइयों की मेहनत को सम्मान देते हैं- दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदाबाजार

कुम्हारों से कलेक्टर ने की बातचीत: कलेक्टर ने मिट्टी के दीये बेच रहे कुम्हार परिवारों से बातचीत की और उनकी बिक्री, उत्पादन और कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करना हर नागरिक का दायित्व है, क्योंकि इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और छोटे कारीगरों को सीधा लाभ मिलता है.

बलौदाबाजार: 20 अक्टूबर को पूदेश देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा. दीपावली की तैयारी अंतिम चरण में है. लोग घरों की सफाई कर रहे हैं और दिवाली से जुड़े सामान खरीद रहे हैं. बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने शुक्रवार को दिवाली की मार्केटिंग की. वे स्थानीय बाजार में गए और स्थानीय कारीगरों से मिट्टी के दीये, ग्वालिन और घान की बाली से बनी फरी की खरीदारी की. इस तरह कलेक्टर ने स्थानीय कारीगरों का हौसला बढ़ाया.

आम लोगों से कलेक्टर दीपक सोनी की अपील: कलेक्टर ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस दीपावली विदेशी या प्लास्टिक उत्पादों के बजाय स्थानीय कारीगरों के हाथों से बने उत्पादों को प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराए जाएं और उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाए.

कलेक्टर ने युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेशी दीपावली अभियान को आगे बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि छोटी-सी पहल बड़े बदलाव ला सकती है. अगर हर परिवार मिट्टी का दीया खरीदने का संकल्प ले, तो सैकड़ों कारीगर परिवारों की दीपावली भी सचमुच रोशन हो जाएगी.

धान की फरी और झाड़ू (ETV BHARAT)

कुम्हारों ने क्या कहा ?: स्थानीय कुम्हार बुधराम पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बार मिट्टी के दीयों की बिक्री बढ़ी है. लोग अब स्वदेशी चीजें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. कलेक्टर साहब खुद आए, हमसे खरीदी की और हौसला बढ़ाया. इससे मनोबल और बढ़ा है.

पटाखा दुकानों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण: कलेक्टर दीपक सोनी ने बाजार निरीक्षण के बाद दशहरा मैदान में लगी पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया. उन्होंने दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और किसी भी समस्या की स्थिति में कंट्रोल रूम या समाधान सेल से तुरंत संपर्क करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को बिजली वायरिंग, अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा उपायों की जांच के निर्देश दिए. कलेक्टर ने दुकानदारों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की भी सलाह दी. दीपक सोनी ने कहा कि तयोहारों के समय बाजारों में भीड़ रहती है. ऐसे में डिजिटल पेमेंट से न केवल पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि लेनदेन में सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है.

धान की बालियों वाली झालर (ETV BHARAT)

दीपावली केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि साझेदारी, परंपरा और संवेदनशीलता का प्रतीक है. हम चाहते हैं कि इस दीपावली हर घर मिट्टी के दीयों से रौशन हों. जब लोग स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं, तो वे केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि अपने ही समाज के कारीगरों की आजीविका को भी संबल देते हैं- दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदाबाजार

बाजार में मिट्टी की मूर्तियां (ETV BHARAT)

दो स्तर पर है प्रशासन की प्राथमिकता: कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि दिवाली के अवसर पर प्रशासन की दो स्तर पर प्राथमिकता है. स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और त्योहारों में सुरक्षा सुनिश्चित करना. हमारी टीम बाजारों और पटाखा दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग कर रही है. सुरक्षा नियमों का पालन सबसे जरूरी है, ताकि त्योहार खुशियों के साथ-साथ सुरक्षित भी रहे.