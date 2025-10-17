ETV Bharat / state

बालिका निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति के आवेदन नहीं कर पा रही छात्राएं, VMOU के एनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा पोर्टल

कोटा : राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए दूरस्थ शिक्षा निःशुल्क कर रखी है. इसमें छात्राओं को पहले शुल्क जमा करना पड़ता है. यह शुल्क आवेदन के बाद सरकार रिफंड करती है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन सितंबर में खोले जाते हैं और अंतिम तारीख नवंबर में रहती है, लेकिन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (Vardhaman Mahaveer Open University) की छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही हैं. छात्राओं के एनरोलमेंट नंबर इनवेलिड या रिकॉर्ड नहीं होने की बात सामने आ रही है. इसके चलते छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही.

दादाबाड़ी बसंत विहार निवासी छात्रा स्वाति शर्मा ने बताया कि कई बार एसएसओ आईडी के जरिए https://sholarship.rajasthan.gov.in वेब पोर्टल से आवेदन करना है. वहां यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नंबरों को दर्ज करना है, जिन्हें वेब पोर्टल गलत बता रहा है. इसके चलते आवेदन नहीं हो पा रहा है. बोरखेड़ा इलाके की प्रियंका जैन का कहना है कि ईमित्र पर जाकर आवेदन किया, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. काफी समस्या इसमें आ रही है. तलवंडी इलाके निवासी गरिमा गौतम ने कहा कि VMOU में हर साल 30,000 से ज्यादा छात्राएं बालिका दूरस्थ निशुल्क शिक्षा का फायदा उठाती हैं. ऐसे में अधिकांश छात्राओं को यह समस्या आ रही है.

