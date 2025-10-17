बालिका निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति के आवेदन नहीं कर पा रही छात्राएं, VMOU के एनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा पोर्टल
छात्राओं के एनरोलमेंट नंबर इनवेलिड या रिकॉर्ड नहीं होने की बात सामने आ रही है.
Published : October 17, 2025 at 6:46 PM IST
कोटा : राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए दूरस्थ शिक्षा निःशुल्क कर रखी है. इसमें छात्राओं को पहले शुल्क जमा करना पड़ता है. यह शुल्क आवेदन के बाद सरकार रिफंड करती है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन सितंबर में खोले जाते हैं और अंतिम तारीख नवंबर में रहती है, लेकिन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (Vardhaman Mahaveer Open University) की छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही हैं. छात्राओं के एनरोलमेंट नंबर इनवेलिड या रिकॉर्ड नहीं होने की बात सामने आ रही है. इसके चलते छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही.
दादाबाड़ी बसंत विहार निवासी छात्रा स्वाति शर्मा ने बताया कि कई बार एसएसओ आईडी के जरिए https://sholarship.rajasthan.gov.in वेब पोर्टल से आवेदन करना है. वहां यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नंबरों को दर्ज करना है, जिन्हें वेब पोर्टल गलत बता रहा है. इसके चलते आवेदन नहीं हो पा रहा है. बोरखेड़ा इलाके की प्रियंका जैन का कहना है कि ईमित्र पर जाकर आवेदन किया, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. काफी समस्या इसमें आ रही है. तलवंडी इलाके निवासी गरिमा गौतम ने कहा कि VMOU में हर साल 30,000 से ज्यादा छात्राएं बालिका दूरस्थ निशुल्क शिक्षा का फायदा उठाती हैं. ऐसे में अधिकांश छात्राओं को यह समस्या आ रही है.
पढ़ें: राजस्थान में छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे शुरू, 31 अक्टूबर तक मौका
वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉ. बीएल वर्मा का कहना है कि हमें भी शिकायतें मिली है कि छात्राएं बालिका शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं. इसके बाद अपने स्तर पर जांच कराई है. इसमें कोई कमी नहीं मिली है. इसके बाद भी हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं. छात्राओं का समय अगर निकल रहा है तो उन्हें अतिरिक्त समय सरकार से दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे. इस पूरे मसले का समाधान भी खोजेंगे.
दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. रवि गुप्ता का कहना है कि हमने पूरा डाटा उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है. हमारे स्तर पर कोई पेंडेंसी नहीं है. वहां पोर्टल पर डाटा मैपिंग करना है. अभी दिवाली और काफी डाटा को मैप करना होता है. इसमें थोड़ा समय वहां लग रहा होगा. फिलहाल छात्राओं के पास काफी समय है, वह आवेदन कर सकती हैं.