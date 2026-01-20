ETV Bharat / state

VMOU ने लॉन्च किया कर्मकांड कोर्स, 16 संस्कारों की मिलेगी शिक्षा, 4800 रुपए है फीस

हिंदू धर्म के तहत होने वाले 16 संस्कारों की होगी पढ़ाई : डॉ. गौतम ने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार में प्राणिग्रहण (विवाह), मुंडन, जातकर्म (जन्म पर पूजा), यज्ञोपवीत (जनेऊ) व अंत्येष्टि संस्कार तक की पढ़ाई करवाई जाएगी. इसके अलावा मुहूर्त निकालना, गृह शांति, पंचांग का ज्ञान करवाना, तर्पण व श्राद्ध करवाना भी शामिल है. इसके अलावा पूजा पद्धति का ज्ञान भी करवाया जाएगा. इसमें गणेश, दुर्गा माता, सूर्य, नवग्रह, देवताओं, वरुण, शिव-पार्वती सहित अन्य पूजा अर्चना भी इसमें पढ़ाई जाएगी. इसके अलावा रुद्राभिषेक, शतचंडी, दुर्गा सप्तशती का पाठ के साथ विभिन्न तरह के यंत्र व तंत्र का ज्ञान भी पढ़ाया जाना है. शादी विवाह या अन्य सभी आयोजनों में मंडल (देवताओं) का निर्माण होता है. पूजा पद्धतियों में अलग-अलग देवताओं के आधार पर 108 मंडलों का निर्माण होता है, जिन्हें अलग-अलग तरह की भोग्य (खाद्य) सामग्री से इन्हें तैयार किया जाता है. ऐसे में यह भी इस कोर्स के जरिए पढ़ाया जाएगा. इन 108 मंडल में सबसे कठिन सर्वतोंभद्र मंडल है. यह सब भी इस कोर्स के तहत पढ़ाया जाना है. गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा पूजन, हवन और यज्ञ करवाना पढ़ाया जाएगा. ब्राह्मणवरण व कुंड बनाना सिखाया जाएगा.

इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉ. कपिल गौतम ने बताया कि कोर्स में एडमिशन शुरू हो गया है. इस कोर्स को 6 महीने में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी को पूरा करना है और इसकी अधिकतम समय सीमा 1 साल रखी गई है. कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थी को कर्मकांड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इस कोर्स में कोई उम्र की सीमा नहीं है, छात्राएं भी इसमें पढ़ सकती हैं. इसके अलावा किसी भी जाति व धर्म का व्यक्ति इस कोर्स कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं रखी गई है. इसमें किसी तरह की कोई एज लिमिट भी नहीं है. वहीं सीट की लिमिट भी विश्वविद्यालय ने नहीं रखी है. यह दूरस्थ शिक्षा के जरिए होने वाला सर्टिफिकेट कोर्स है, जिससे 6 महीने में पूरा करना है. विद्यार्थी इस समय अवधि में कोर्स पूरा नहीं करता है तो 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल सकता है. इस पूरे 1 साल में कोर्स को पूरा करना ही होगा.

कोटा : वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से कर्मकांड में सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकेगा. इसमें कैंडिडेट हिंदू धर्म के तहत होने वाले सभी पूजा और धार्मिक अनुष्ठान की पढ़ाई कर सकेंगे. जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठान शामिल है. विश्वविद्यालय ने इसका पूरा नया कोर्स और सिलेबस बनाकर लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत इच्छुक विद्यार्थी एडमिशन भी ले सकते हैं.

कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता (फोटो ईटीवी भारत GFX)

4800 रुपए रखी गई है फीस : डॉ. कपिल गौतम ने बताया कि साल 2026 जनवरी से इस कोर्स को लांच किया गया है और इस में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की जून में परीक्षा होगी. वहीं जून वाले विद्यार्थियों की दिसंबर में परीक्षा होगी. कोर्स की फीस 4800 रुपए रखी गई है. विद्यार्थी अगर पुस्तक नहीं लेता है तो उसको 15 फ़ीसदी की छूट मिल जाती है. अभी से ही इसके संबंध में क्वेरीज भी आनी शुरू हो गई है. करीब एक सेशन में 100 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें प्रवेश लेने की उम्मीद है, जिनमें 10 फ़ीसदी छात्राएं भी होगी. इस कोर्स के इच्छुक कैंडिडेट राजेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि प्रवेश लेने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें किसी भी संकाय से पास आउट विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है. हिंदी माध्यम के जरिए इस कोर्स की पढ़ाई करवाई जाएगी. पढ़ाई के दौरान संस्कृत में मंत्रोच्चार भी उन्हें पढ़ाया जाएगा.

पूजा और धार्मिक अनुष्ठान की पढ़ाई (फोटो ईटीवी भारत GFX)

इसे भी पढ़ें:JEE MAIN 2026: कई स्टूडेंट्स की एग्जाम डेट बदली! सिटी इंटीमेशन स्लिप में परीक्षा तारीख, एडमिट कार्ड नहीं हो रहे डाउनलोड

देश के कई एक्सपर्ट से राय लेकर किया है तैयार : डॉ. गौतम ने बताया कि देश के बड़े-बड़े विद्वानों से विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करके यह कोर्स हमने तैयार करवाया है. आज के समय में यह काफी उपयोगी होने जा रहा है. इस कोर्स के जरिए हमारे कर्मकांड की पुरातन परंपरा व शास्त्रीय आधार धीरे-धीरे समाप्त हो रही है. ऐसे में इन कर्मकांड का आधार कोर्स के जरिए लोगों को पढ़ाया जाएगा. इसमें जन्म लेने पर क्या-क्या काम होता है, विवाह पर क्या-क्या होता है. आज जो पूजा अर्चना या फिर विवाह, अंत्येष्टि और यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, उसे दौरान कई पद्धति नहीं दोहराई जा रही है. ऐसे में हम लोगों को पूरी पद्धतियां सीखने के लिए यह कोर्स लेकर आए हैं. श्राद्ध, तर्पण और सभी धार्मिक अनुष्ठान के पीछे क्या-क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं। यह भी इस कोर्स के तहत पढ़ाए जाएंगे.

क्लासेस भी लगाएगा, यूट्यूब पर भी मिलेंगे लेक्चर : डॉ. गौतम ने बताया कि कर्मकांड का यह कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के आधार पर है, लेकिन विश्वविद्यालय इसकी कुछ क्लासेस लगाएगा, ताकि उन्हें कोर्स की गहनता से जानकारी हो जाए. वहीं यूट्यूब पर भी इस लेक्चर तैयार करवाएं जा रहे हैं, जिसके आधार पर भी विद्यार्थी पढ़ सकेंगे. वहीं इस कोर्स की किताबों में सब कुछ डिटेल है. जिनके आधार पर विद्यार्थी कर्मकांड के बारे में पढ़ सकते हैं. इस कोर्स में दो एग्जाम होंगे, जिसमें पेपर वन व पेपर टू होंगे. वही इन दोनों की अलग-अलग बुक्स भी उपलब्ध कराई जाएगी. दोनों बुक्स के आधार पर तीसरा पेपर प्रैक्टिकल होगा. तीनों पेपर 100 अंकों के होंगे.

इसे भी पढ़ें: कोटा में AI बेस्ड 'मिरेकल मशीन': हर छात्र का अलग पेपर और होमवर्क, NEET-JEE की तैयारी हुई आसान

पूरी तरह से नए सिलेबस के साथ आया है कोर्स : डॉ. गौतम ने बताया कि साल 2014-15 में भी विश्वविद्यालय ने इस तरह का सर्टिफिकेट कोर्स यह शुरू किया था. हालांकि 2016 में बंद हो गया था. इसमें दो सेशन में करीब 70 से 80 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था. जिनमें से 7 से 8 यानी 10 फ़ीसदी के आसपास छात्राएं भी कर्मकांड का कोर्स कर चुकी थी. हालांकि तब यह कोर्स बंद हो गया था. जिसके बाद विश्वविद्यालय ने इसमें बदलाव करते हुए अब साल 2026 में नए सिलेबस के साथ इसे दोबारा लॉन्च किया है. यह कोर्स अपडेट होकर नए रूप में ही लॉन्च किया गया है.