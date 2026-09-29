VMOU बोर्ड मीटिंग में बड़े फैसले: शुरू होंगे AI समेत जॉब ओरिएंटेड कोर्स, छात्रों के लिए बनेगा ट्रांजिट हॉस्टल
कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया- VMOU के पूरे राजस्थान में 125 अध्ययन केंद्र संचालित हैं.
Published : September 29, 2026 at 6:32 PM IST
जयपुर: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU) अब डिग्री और डिप्लोमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों को सीधे रोजगार से जोड़ने वाले कोर्सों का दायरा बढ़ाएगा. बोर्ड मीटिंग में डिजास्टर मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी गई. राज्यपाल और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वित्त और इग्नू के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की बोर्ड मीटिंग हुई. कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया- राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सरकार की जॉब ओरिएंटेड शिक्षा की मंशा के अनुरूप डिजास्टर मैनेजमेंट सहित नए कौशल आधारित कोर्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि छात्रों के रोजगार के अवसर बढ़ सकें.
कैंपस सुविधाओं पर भी फोकस: कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया कि VMOU के पूरे राजस्थान में 125 अध्ययन केंद्र संचालित हैं. जहां बड़ी संख्या में छात्र प्रैक्टिकल वर्क के लिए कैंपस आते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर और दूरदराज से आने वाले छात्रों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाने का फैसला लिया गया है. प्रैक्टिकल या अन्य एकेडमिक गतिविधियों के लिए कोटा आने वाले छात्रों को रुकने की सुविधा मिल सके.
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VIP गेस्ट हाउस की तैयारी: यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित होते हैं, जिनमें देश-विदेश से आने वाले डेलीगेट्स के साथ राज्यपाल, मंत्री और अन्य उच्चाधिकारी भी पहुंचते हैं. आवास की कमी को देखते हुए प्रबंध मंडल में प्राथमिकता से वीआईपी गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.
शिक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी: कुलगुरु ने बताया कि छात्रों की संख्या और कोर्सेज के अनुरूप शिक्षकों की जरूरत है, इसके लिए समय-समय पर राज्य के शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिए गए हैं और बोर्ड मीटिंग में भी सरकार के प्रतिनिधियों के सामने यह मुद्दा रखा गया. रोस्टर का अनुमोदन तथा राज्य सरकार और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फिलहाल गेस्ट फैकल्टी से शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत की जा रही है.
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AI से लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा तक नया विस्तार: विश्वविद्यालय एक ओर AI, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सों पर फोकस कर रहा है. वहीं दूसरी ओर राजस्थान शोध अध्ययन केंद्र, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र और विभिन्न अध्ययन पीठों के जरिए शोध को बढ़ावा देने की तैयारी है. इस तरह आने वाले समय में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में रोजगार, शोध और नई शिक्षा नीति को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
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