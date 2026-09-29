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VMOU बोर्ड मीटिंग में बड़े फैसले: शुरू होंगे AI समेत जॉब ओरिएंटेड कोर्स, छात्रों के लिए बनेगा ट्रांजिट हॉस्टल

जयपुर में हुई बोर्ड मीटिंग ( ETV Bharat Jaipur )