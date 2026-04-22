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रांची में मनाई गई व्लादिमीर लेनिन 156वीं जयंती, वामदल बोले- सर्वहारा की दुनिया के सर्वमान्य नेता थे लेनिन

रांची में वामदलों ने व्लादिमीर लेनिन की 156 वीं जयंती के मौके पर उन्हें याद किया.

VLADIMIR LENIN BIRTH ANNIVERSARY
वामदालों ने व्लादिमीर लेनिन की जयंती पर उन्हें याद किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 11:05 PM IST

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रांची: व्लादिमीर लेनिन की 156वीं जयंती पर रांची में प्रदेश सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम के कार्यालयों में लेनिन की 156 वीं जयंती मनाई गई.

सीपीआई राज्य कार्यालय के सभागार में व्लादिमीर लेनिन की 156वी जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया गया एवं उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. मुख्य रूप से सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव सह राज्य कार्यकारणी सदस्य अजय कुमार सिंह, जैनेंद्र कुमार भंते, किरण कुमारी, कृष्णकांत वर्मा, विजय वर्मा, मनोज ठाकुर, श्यामल, इसहाक अंसारी, संजीव, राजू सहित दर्जनों लोगों ने पुष्प अर्पित किया.

लेनिन को याद करते हुए सीपीआई के नेताओं ने कहा कि व्लादिमीर लेनिन सर्वहारा वर्ग की दुनिया में सर्वमान्य नेता थे. जिन्होंने पूरा जीवन मजदूरों किसानों, छात्रों एवं आम आवाम को समर्पित पर जार शाही से न केवल रूस को मुक्ति दिलाई बल्कि दुनिया को एक नया संदेश दिया कि जनता पूंजीवाद और राजशाही को पूरी दुनिया से उखाड़ फेंकने के लिए गोलबंद हो चुकी है. पूरी दुनिया में इनके विचार आज भी प्रासंगिक है.

फासीवादी और सांप्रदायिक शक्तियां देश को नफरत के माहौल में धकेल रही हैं: माले

भाकपा (माले) का 57वां स्थापना दिवस एवं व्लादिमीर लेनिन के 156 वें जन्मदिवस पर राज्य कार्यालय सहित पूरे राज्य में पार्टी ध्वज का झंडोत्तोलन किया गया. इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई. पार्टी की केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी संकल्प पत्र का पाठ आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने किया, संकल्प पत्र पर उपस्थित साथियों ने विस्तृत चर्चा की.

सभा में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर युद्ध थोपे जाने से पूरी दुनिया को ईंधन संकट के कगार पर ला खड़ा किया गया है. वक्तताओं ने कहा कि अमेरिका की वैश्विक वर्चस्व की नीति को चुनौती मिल रही है और विभिन्न देशों की जनता इसके खिलाफ आवाज उठा रही है.

देश की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा गया कि नए श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद मजदूरों पर हमले तेज हुए हैं. नोएडा, राजस्थान, रांची सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर काम के घंटे, ओवरटाइम और वेतन के सवाल पर संघर्षरत हैं जबकि प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है. उत्तर प्रदेश में मजदूर आंदोलनों को बदनाम कर सैकड़ों मजदूरों की गिरफ्तारी और कई के लापता होने की घटनाएं सामने आई हैं. इसके बावजूद मजदूर आंदोलन लगातार विस्तार पा रहा है.

सभा में यह भी कहा गया कि फासीवादी और सांप्रदायिक शक्तियां देश को नफरत के माहौल में धकेल रही हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले तेज हो रहे हैं. मताधिकार को सीमित करने की कोशिशें, जल-जंगल-जमीन की लूट तथा कॉरपोरेट पूंजी के पक्ष में नीतियां गंभीर चिंता का विषय हैं. सीपीआई माले के नेताओ ने कहा कि पार्टी ने संकल्प लिया कि वह जनता के बुनियादी मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर-किसान अधिकार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सवालों पर भी अपनी पहल और संघर्ष को और तेज करेगी.

आधुनिक विश्व इतिहास की दिशा बदलने वाले महान क्रांतिकारी थे लेनिन: CPM

लेनिन को समाजवादी क्रांति के महान नायक और आधुनिक विश्व इतिहास की दिशा बदलने वाले क्रान्तिकारी की संज्ञा देते हुए सीपीएम की झारखंड इकाई ने लेनिन की 156वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने पूरे झारखंड में 'लेनिन दिवस' का आयोजन किया. राज्य कार्यालय सहित विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लेनिन के सिद्धांतों और उनकी क्रांतिकारी विरासत को याद किया.

मजदूरों-किसानों का राज और लेनिन का योगदान

राज्य कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि व्लादिमीर लेनिन ने साम्राज्यवादी युद्ध के दौर में जिस रणनीतिक और कार्यनीतिक दिशा का निर्धारण किया. उसी का परिणाम रूस की महान समाजवादी क्रांति के रूप में सामने आया. इतिहास में पहली बार किसी देश में सत्ता की बागडोर सीधे तौर पर मजदूरों और किसानों के हाथों में आई.

उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि जहाँ जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के 'सोशल डेमोक्रेट्स' (सामाजिक जनवादी) अपनी साम्राज्यवादी हुकूमतों के साथ समझौता कर रहे थे. वही लेनिन के नेतृत्व में रूस ने एक वैकल्पिक मार्ग दिखाया. यूरोपीय ताकतों के इसी अवसरवाद ने दूसरे साम्राज्यवादी युद्ध की नींव रखी. व्लादिमीर लेनिन ने 'साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था' के रूप में परिभाषित कर मार्क्सवाद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और 20वीं सदी को क्रांतिकारी परिवर्तनों की सदी बना दिया.

वैश्विक क्रांति और नाजीवाद के खिलाफ संघर्ष

प्रकाश विप्लव ने लेनिन को रेखांकित करते हुए कहा कि 20वीं सदी न केवल चीन, वियतनाम, क्यूबा और उत्तर कोरिया में समाजवादी क्रांतियों के लिए जानी जाती है बल्कि दुनियाभर के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलता का भी इतिहास है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आज यदि दुनिया में लोकतंत्र बचा है और नाजीवाद का खात्मा हुआ है, तो इसमें कम्युनिस्टों की सर्वोपरि भूमिका रही है.

समकालीन चुनौतियां और लेनिन की प्रासंगिकता

राज्य सचिवमंडल सदस्य समीर दासने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि 90 के दशक से साम्राज्यवादी ताकतों के नेतृत्व में 'प्रतिक्रांति' का दौर शुरू हुआ है. ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लेनिन की शिक्षाएं आज भी दुनिया के शोषित वर्गों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं.

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