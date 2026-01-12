ETV Bharat / state

‘वंदे मातरम्’ के जयघोष से गूंजा रायपुर, 1 हजार छात्रों ने गाया वंदे मातरम, विवेकानंद जयंती पर ABVP ने निकाली तिरंगा यात्रा

कार्यक्रम की शुरुआत साइंस कॉलेज मैदान में सामूहिक “वंदे मातरम्” गायन से हुई, जिसमें राजधानी के विभिन्न स्कूलों के करीब 1000 बच्चे शामिल हुए. मंच से वक्ताओं ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया.

रायपुर: स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) रायपुर द्वारा आज राजधानी में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत आयोजन में लगभग 1000 छात्र-छात्राओं ने एक साथ “वंदे मातरम्” का सामूहिक गायन कर पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. तिरंगा यात्रा रायपुर साइंस कॉलेज मैदान से शुरू होकर लाखे नगर चौक में पहुंचकर संपन्न हुई.

1 हजार छात्रों ने गाया वंदे मातरम (ETV Bharat)





तिरंगे झंडे के साथ कदमताल, बच्चों में दिखा गजब का उत्साह

वंदे मातरम् गायन के बाद बच्चों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. 2 अलग अलग कतारों में चलते हुए छात्र-छात्राएं बीच में लंबा तिरंगा थामे हुए आगे बढ़े तो देखने वालों की नजरें धम गई. वहीं देशभक्ति गीतों की धुन पर स्कूली बच्चे जोश के साथ उतरे तो सड़कों से गुजर रहे लोग भी रुक कर भारत माता की जय के नारे लगाने लगे.

स्वामी विवेकानंद जयंती

एबीवीपी रायपुर महानगर उपाध्यक्ष, डॉ. श्वेता वासनिक ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है. इसी उपलक्ष्य में एबीवीपी द्वारा यह विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है. इसमें लगभग 1000 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए हैं. आयोजन का उद्देश्य बच्चों तक स्वामी विवेकानंद के विचारों का संदेश पहुंचाना और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है.





पूरे प्रदेश में युवा दिवस पर आयोजन

एबीवीपी सह मंत्री आशीष सिन्हा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में एबीवीपी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. रायपुर में वंदे मातरम् गायन और तिरंगा यात्रा इसी कड़ी का हिस्सा है. तिरंगा यात्रा के माध्यम से बच्चों को एकजुटता और देशप्रेम का संदेश दिया जा रहा है.





लाखे नगर चौक में संपन्न हुई यात्रा

तिरंगा यात्रा साइंस कॉलेज मैदान से प्रारंभ होकर लाखे नगर चौक में संपन्न हुई. पूरे रास्ते बच्चों के हाथों में तिरंगा और जुबां पर देशभक्ति के नारे माहौल को पूरी तरह राष्ट्रमय बनाते दिखाई पड़े.

