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विवेक विहार अग्निकांड: छत पर जाने वाले दरवाजे में लगा था डिजिटल लॉक, जाल से कवर थी बालकनी; चश्मदीदों ने बताई पूरी कहानी

छत पर जाने वाले दरवाजे में नहीं लगा होता डिजिटल लॉक और जाल से नहीं कवर होती बालकनी तो लोगों की बच सकती थी जान.

विवेक विहार अग्निकांड के पीछे की वजह
विवेक विहार अग्निकांड के पीछे की वजह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2026 at 7:58 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक रिहायशी इमारत में भीषण आग गई. पुलिस और दमकल विभाग की शुरुआती जांच में आग एसी (AC) में शॉर्ट-सर्किट होने से लगना बताया गया. इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, अब जानकारी सामने आ रही है कि इनमें से कुछ लोग जो जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागे वह डिजिटल लॉक न खुलने के कारण मौत के मुंह में समा गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाने के लिए जो सीढ़ियों का गेट था उसमें डिजिटल लॉक लगा था. डिजिटल लॉक इलेक्ट्रिक सप्लाई से खुलता था. जब बिल्डिंग में आग लगी और आग ऊपर तक पहुंच गई तो बिल्डिंग की सारी एमसीबी डाउन करके लाइट काट दी गई, ताकि और शॉर्ट सर्किट ना हो. इस वजह से वह गेट नहीं खुल सका.

विवेक विहार अग्निकांड की चश्मदीदों ने बताई कहानी (ETV Bharat)

स्थानीय पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि लोगों की डेड बॉडी ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ियों पर छत के गेट के पास मिली, जिससे यह साफ है कि अगर वह डिजिटल लॉक खुल गया होता या दरवाजे में लॉक नहीं लगा होता तो तीन-चार लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी. इसके अलावा, पीछे के जो फ्लैट थे उनकी बैक साइड में बालकनी को भी लोहे के जाल से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों को पीछे की बालकनी से भी कूदने का मौका नहीं मिला.

पंकज लूथरा ने ये भी बताया बिल्डिंग के पीछे की साइड भी एक 10 फीट की चौड़ी गली थी जिसके पीछे की बालकनी अगर जाल से कवर नहीं होती तो लोग गली में कूदकर अपनी जान बचा सकते थे. उन्होंने बताया जो लोग आगे की ओर बिल्डिंग से नीचे कूद गए वह लोग जान बचाने में सफल रहे.

विवेक विहार अग्निकांड: जाल से नहीं कवर होती बालकनी तो लोगों की बच सकती थी जान.
विवेक विहार अग्निकांड: जाल से नहीं कवर होती बालकनी तो लोगों की बच सकती थी जान. (ETV Bharat)

बिल्डिंग में रहने वाले मयंक जैन ने बताया कि 400 गज के प्लाट पर ही बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें 200-200 गज के फ्लैट आगे की साइड और पीछे की साइड बने हुए हैं. आग पीछे की साइड के सेकंड फ्लोर पर लगी और फिर पीछे की साइड के ही ऊपर के फ्लोर में फैलती चली गई कुछ आग आगे की ओर भी आई लेकिन वह हल्की रही. इसलिए आगे की ओर जो लोग भागे उनको बचा लिया गया, जिन लोगों ने ऊपर छत पर भागने की कोशिश की या जो नहीं भाग सके, वह आग की चपेट में आ गए.

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