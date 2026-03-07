ETV Bharat / state

सहारनपुर: विवेक सैनी ने UPSC में 276वीं रैंक हासिल कर, जिले का नाम रौशन किया, चौथे प्रयास में मिली सफलता

सहारनपुर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया, देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सहारनपुर के चार अभियर्थियों ने सफलता हासिल की है, विवेक सैनी ने UPSC सिविल सेवा सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 276वीं हासिल करके अपने परिवार और जनपद का नाम रोशन किया है.

विवेक ने चौथे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की है, इससे परिवार, रिश्तेदारों और इलाके के लोगों में जश्न का माहौल है. हर कोई उनकी इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है. विवेक सैनी मूल रूप से नकुड़ इलाके के गाँव मच्छरहेड़ी के रहने वाले हैं, और उनका परिवार सहारनपुर के बापूजी नगर में रहता है. विवेक के पिता भोपाल सिंह सैनी LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, जबकि उसकी मां संगीता सैनी हाउस वाइफ हैं.

विवेक के पिता भोपाल सैनी ने बताया कि विवेक ने अपनी शुरूआती पढ़ाई सहारनपुर के सेंट मैरी स्कूल से की थी, विवेक ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सैंट मेरी स्कूल से पूरी करने के बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने IGL (इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड) में करीब एक साल तक नौकरी की, विवेक का बचपन से ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनने का सपना था.



विवेक सैनी ने बताया कि उसने बचपन में ही आईएएस बनने का लक्ष्य बनाया था. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने IGL की नौकरी छोड़ दी और फुल-टाइम UPSC की तैयारी शुरू कर दी. इसके लिए माता पिता और परिवार के लोगों ने तन मन धन से मेरा साथ दिया. लगातार कड़ी मेहनत और लगन के बाद उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 276वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर परीक्षा पास की है.

विवेक सैनी के मुताबिक़ अपनी शुरुआती UPSC तैयारी के दौरान उसने दिन में करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ी. हालांकि पहले प्रयास में विफल होने के बाद उसने तैयारी का तरीका बदला और रेगुलर करीब पांच घंटे पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी शुरू की. विवेक का मानना है कि लगातार कोशिश और सही दिशा में कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है.



विवेक सैनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, टीचर और परिवार को दिया है. विवेक के मुताबिक़ अगर लक्ष्य साफ हो और सच्ची लगन के साथ ईमानदारी से मेहनत की जाए तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने युवाओं को मैसेज देते हुए कहा कि रिजल्ट की चिंता करने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए. पढ़ाई के साथ-साथ विवेक को स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी थी. उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और उनके पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली हैं.