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रामनगर पहुंचे ‘वन आई रैपर’ विवेक, आंख की कमजोरी को बनाया पहचान, युवाओं को दिया प्रेरणा का संदेश

रामनगर: कॉर्बेट नगरी रामनगर इन दिनों संगीत के रंग में रंगी हुई है. यहां ‘वन आई रैपर’ के नाम से मशहूर विवेक अपने लाइव शो के लिए पहुंचे हैं, जहां उनके अनोखे अंदाज और जोशीले रैप स्टाइल ने युवाओं को खास पसंद आ रहे हैं. रामनगर पहुंचने पर विवेक ने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की.

उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनकी एक आंख खराब है, जिसके कारण उन्हें कई बार लोगों के तानों और मजाक का सामना करना पड़ा. स्कूल और समाज में लोग उनकी इस कमी को लेकर उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.विवेक ने कहा, “लोग मेरी एक आंख को मेरी कमजोरी समझते थे, लेकिन मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया.” यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही और उन्होंने अपनी इस अलग पहचान को ही अपनी ताकत बना लिया. आज वह ‘वन आई रैपर’ के नाम से देशभर में पहचाने जाते हैं.

उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक कई रैप गाने गाए हैं, जिन्हें युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है. उनकी परफॉर्मेंस में ऊर्जा, जुनून और जिंदगी के संघर्ष की झलक साफ दिखाई देती है. विवेक ने कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है और कई फिल्म अभिनेताओं के साथ भी स्टेज शो कर चुके हैं. रामनगर के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा कि कॉर्बेट नगरी उन्हें बेहद खूबसूरत और शांत लगी. यहां के लोगों का प्यार और माहौल ने उनके अनुभव को और खास बना दिया.