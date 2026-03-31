रामनगर पहुंचे ‘वन आई रैपर’ विवेक, आंख की कमजोरी को बनाया पहचान, युवाओं को दिया प्रेरणा का संदेश
‘वन आई रैपर’ के नाम से मशहूर विवेक इन दिनों कॉर्बेट नगरी की वादियों में आए हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 8:41 AM IST
रामनगर: कॉर्बेट नगरी रामनगर इन दिनों संगीत के रंग में रंगी हुई है. यहां ‘वन आई रैपर’ के नाम से मशहूर विवेक अपने लाइव शो के लिए पहुंचे हैं, जहां उनके अनोखे अंदाज और जोशीले रैप स्टाइल ने युवाओं को खास पसंद आ रहे हैं. रामनगर पहुंचने पर विवेक ने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की.
उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनकी एक आंख खराब है, जिसके कारण उन्हें कई बार लोगों के तानों और मजाक का सामना करना पड़ा. स्कूल और समाज में लोग उनकी इस कमी को लेकर उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.विवेक ने कहा, “लोग मेरी एक आंख को मेरी कमजोरी समझते थे, लेकिन मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया.” यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही और उन्होंने अपनी इस अलग पहचान को ही अपनी ताकत बना लिया. आज वह ‘वन आई रैपर’ के नाम से देशभर में पहचाने जाते हैं.
उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक कई रैप गाने गाए हैं, जिन्हें युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है. उनकी परफॉर्मेंस में ऊर्जा, जुनून और जिंदगी के संघर्ष की झलक साफ दिखाई देती है. विवेक ने कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है और कई फिल्म अभिनेताओं के साथ भी स्टेज शो कर चुके हैं. रामनगर के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा कि कॉर्बेट नगरी उन्हें बेहद खूबसूरत और शांत लगी. यहां के लोगों का प्यार और माहौल ने उनके अनुभव को और खास बना दिया.
उन्होंने कहा कि इस शहर की सकारात्मक ऊर्जा उनके दिल को छू गई. विवेक मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनका मानना है कि यदि इंसान अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा कर ले, तो कोई भी कमी उसे सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती.विवेक की कहानी यह संदेश देती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है.
बीती शाम को रामनगर के अस्थान मॉल में “वन आई रैपर” विवेक ने अपनी दमदार प्रस्तुति से माहौल को ऊर्जा से भर दिया. जैसे ही विवेक ने मंच संभाला, युवाओं की भारी भीड़ झूम उठी और उनके रैप बीट्स पर थिरकने लगी. कार्यक्रम के दौरान विवेक ने अपने संघर्ष और जुनून की झलक भी पेश की, जिसने युवाओं को खासा प्रेरित किया. देर रात तक उत्साह और तालियों की गूंज सुनाई देती रही, जिससे यह आयोजन यादगार बन गया.
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