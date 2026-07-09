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एशियन कुश्ती गेम्स में गोरखपुर के दो लाल ने मचाया धमाल, थाईलैंड में गोल्ड और सिल्वर पर जमाया कब्जा

थाईलैंड में यह कुश्ती प्रतियोगिता 27 जून से 5 जुलाई तक आयोजित की गई थी.

एशियन कुश्ती गेम्स 2026
एशियन कुश्ती गेम्स 2026 (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:52 PM IST

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गोरखपुर: बेहद ही गरीब परिवार से निकलकर गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में कुश्ती का प्रशिक्षण प्राप्त कर, दो युवा पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली "एशियन कुश्ती प्रतियोगिता" में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और भारत की झोली में एक स्वर्ण और रजत पदक डाल दिया.

15 वर्ष के विवेक चौहान नें जहां अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देकर "गोल्ड मेडल" हासिल किया, तो वहीं जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में, सौरभ यादव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देकर रजत पदक जीत लिया. इन दोनों पहलवानों की इस जीत ने गोरखपुर कुश्ती क्षेत्र में एक नया उत्साह पैदा कर दिया है. थाईलैंड में यह कुश्ती प्रतियोगिता 27 जून से 5 जुलाई तक आयोजित की गई थी.

गोरखपुर के दो लाल ने कुश्ती गेम्स में मचाया धमाल (Video Credit:ETV Bharat)
इन दोनों पहलवानों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई भी पहलवानी से जुड़ा नहीं है. विवेक के पिताजी बीएसएफ में हवलदार हैं तो सौरभ के पिता खेती-बाड़ी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले किसान, इसके साथ ही वह फूल- माला का भी कारोबार करते हैं, जो तमाम मंदिरों में बिक्री के लिए जाते हैं.

विवेक शुरू से कुश्ती खेलने चाह रहा था और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में पिछले 7 साल से प्रशिक्षण ले रहा था. इस दौरान वह रिजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी एशियन कुश्ती के क्वालीफायर चंद्रेश पटेल के नेतृत्व में प्रशिक्षण ले रहा था, तो सौरभ कुमार गवईं कुश्ती से निकलकर जिला, मंडल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सफल होने के बाद, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुश्ती का प्रशिक्षण के लिया.

विवेक कुमार आजमगढ़ का मूल निवासी है, तो सौरभ कुमार जौनपुर का. उनकी उपलब्धि पर गोरखपुर रीजनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. जिसमें अंतरराष्ट्रीय पहलवान पन्ने लाल यादव समेत कई पहलवानों ने शिरकत की. तो भारतीय कुश्ती टीम के कोच अंतरराष्ट्रीय पहलवान और पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक खेल अधिकारी चंद्र विजय सिंह भी अपनी मौजूदगी से इन पहलवानो का हौसला बढ़ाया. छोटे-छोटे पहलवान भी उनकी कहानी और कुश्ती के सफर को देखने और सुनने के लिए पहुंचे हुए थे.

ईटीवी भारत से बातचीत में, दोनों पहलवानों ने कहा कि थाईलैंड पहुंचकर जब वह कुश्ती के मैट पर उतरे तो उनके मन में एक ही भाव था कि अपने देश के लिए मेडल जीतना है. इन दोनों पहलवानों को तराशने का काम कोच चंद्रेश पटेल और विकास कुमार ने किया. जो गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में पहलवानी का प्रशिक्षण लेने के लिए वाराणसी से वर्ष 2002 में आए थे.

अपने बेहतर कुश्ती के बल पर 2008 में इन्हें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने का मौका मिला, लेकिन कोई मेडल नहीं ला सके. आगे का सफर रुका तो यह फिर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में जुट गए और आज के दौर में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में संविदा कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं.

इन पहलवानों की सफलता पर चंद्र विजय सिंह ने कहा कि इन पहलवानों की सफलता उनके खेल के प्रति समर्पण को जहां दर्शाती है, वहीं कोच के अथक परिश्रम को भी प्रदर्शित करती है, जिसके देखरेख में यह अनुशासित रूप से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए. और आज भारत के साथ गोरखपुर का भी मान बढ़ा रहे हैं. गोरखपुर कुश्ती संघ और उनके जैसे पहलवान इनकी सफलता से बेहद गदगद हैं. इन्होंने यह भी बताया कि जो सफलता हरियाणा, दिल्ली से मिल सकती है वह गोरखपुर की धरती से भी पाया जा सकता है.

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