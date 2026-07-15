ETV Bharat / state

विवेक चौधरी बने सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, प्रतिद्वंदी को 379 मतों के बड़े अंतर से हराया

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंजना शर्मा को 22, हर्षित शर्मा को 493 और विवेक चौधरी को 872 वोट मिले

Rajasthan Secretariat Election
परिणाम जारी होने के बाद जश्न मनाते विवेक चौधरी के समर्थक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के बुधवार को हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विवेक चौधरी बड़े अंतर से चुनाव जीत गए हैं. विवेक चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 379 मतों के बड़े अंतर से चुनाव हराया. अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अंजना शर्मा को 22, हर्षित शर्मा को 493, विवेक चौधरी को 872 वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 3 वोट गए हैं. चुनाव अधिकारी के आर मीणा ने मतगणना के बाद रात 8:30 बजे विवेक चौधरी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की.

1482 में से 1399 ने किया मतदान: अध्यक्ष पद के लिए सुबह 11से ही सचिवालय में मतदान शुरू हो गया था, जो शाम 5 बजे तक चला. सचिवालय के स्वागत कक्ष के पास मतदान केंद्र बनाया गया था. निर्वाचन अधिकारी के आर मीणा ने बताया कि कुल 1482 मतदाताओं में से 1399 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इसके बाद काउंटिंग शुरू हुई और रात 8:30 बजे अध्यक्ष पद पर विवेक चौधरी के निर्वाचन की घोषणा हुई.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, जानिए किसे क्या पद मिला?

विवेक चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिबंध हर्षित शर्मा को 379 मतों से पराजित किया. राजस्थान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पिछले कई दिनों से सचिवालय में लगातार प्रचार का दौर चल रहा था. समर्थक अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाकर मत और समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे थे.

पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई: निर्वाचन के बाद चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष विवेक चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान विवेक चौधरी ने कहा कि वे कर्मचारियों के हितों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे तथा कर्मचारियों की लंबित मांगों सरकार के समक्ष रखेंगे रखेंगे और शीघ्र ही उसे पूर्ण करवाने के प्रयास करेंगे.

अब अध्यक्ष चुनेंगे अपनी कार्यकारिणी: सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव में केवल अध्यक्ष पद का ही चुनाव होता है. अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो अपने कार्यकारिणी का चुनाव स्वयं करते हैं, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संगठन मंत्री जैसे पदों पर नियुक्ति होती है.

इसे भी पढ़ें- विजय सिंह महर बने कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, कहा–कर्मचारियों के हितों की करेंगे रक्षा

TAGGED:

GOVERNMENT SECRETARIAT
सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष
राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ
RAJASTHAN SECRETARIAT ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.