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विवेक चौधरी बने सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, प्रतिद्वंदी को 379 मतों के बड़े अंतर से हराया

जयपुर: राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के बुधवार को हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विवेक चौधरी बड़े अंतर से चुनाव जीत गए हैं. विवेक चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 379 मतों के बड़े अंतर से चुनाव हराया. अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अंजना शर्मा को 22, हर्षित शर्मा को 493, विवेक चौधरी को 872 वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 3 वोट गए हैं. चुनाव अधिकारी के आर मीणा ने मतगणना के बाद रात 8:30 बजे विवेक चौधरी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की.

1482 में से 1399 ने किया मतदान: अध्यक्ष पद के लिए सुबह 11से ही सचिवालय में मतदान शुरू हो गया था, जो शाम 5 बजे तक चला. सचिवालय के स्वागत कक्ष के पास मतदान केंद्र बनाया गया था. निर्वाचन अधिकारी के आर मीणा ने बताया कि कुल 1482 मतदाताओं में से 1399 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इसके बाद काउंटिंग शुरू हुई और रात 8:30 बजे अध्यक्ष पद पर विवेक चौधरी के निर्वाचन की घोषणा हुई.

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विवेक चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिबंध हर्षित शर्मा को 379 मतों से पराजित किया. राजस्थान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पिछले कई दिनों से सचिवालय में लगातार प्रचार का दौर चल रहा था. समर्थक अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाकर मत और समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे थे.