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विवेक भगत के ACP के अतिरिक्त प्रभार में बदलाव, महिला पत्रकारों से उत्पीड़न मामले की जांच पूरी होने तक पदभार नहीं

विवेक भगत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिक्स) के अधिकारियों के संबंध में 5 अक्टूबर को जारी किए गए प्रशासनिक आदेश में बड़ा बदलाव किया गया है. एसीपी विवेक भगत अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडिशनल डीसीपी) पद का वर्तमान कार्यभार नहीं संभालेंगे. दिल्ली सरकार के अनुसार एसीपी विवेक भगत ने खुद ही मना कर दिया है. उन्होंने यह कदम महिला पत्रकारों से जुड़े कथित उत्पीड़न मामले की निष्पक्ष जांच और उसके संतोषजनक निष्कर्ष तक उठाने का निर्णय लिया है.