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विवेक का कारपूलिंग मॉडल बना मिसाल, ग्रुप में 1200 से ज्यादा सदस्य, हर महीने हजारों रुपए की बचत

कारपूलिंग से केवल पैसे की ही बचत नहीं होती बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद अहम है.

विवेक का कारपूलिंग मॉडल बना मिसाल
विवेक का कारपूलिंग मॉडल बना मिसाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 2:40 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में की गई पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील के बीच गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र का एक कारपूलिंग ग्रुप लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है. इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा और आसपास के इलाकों के तकरीबन एक हज़ार से अधिक लोग रोजाना कारपूलिंग के माध्यम से गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा में स्थित अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं. कारपूलिंग ग्रुप न सिर्फ ईंधन की बचत कर लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है बल्कि लोगों के बीच सामाजिक जुड़ाव और करियर नेटवर्किंग का भी माध्यम बन चुका है.

इस अनोखी पहल की शुरुआत साल 2016 में इंदिरापुरम के रहने वाले विवेक अरोड़ा ने की थी. विवेक ने शुरुआत में आसपास के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य इतना था कि आसपास रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ कारपूलिंग कर ऑफिस जा सके. ग्रुप का उद्देश्य था कि आसपास की सोसाइटियों के लोग कारपूलिंग कर सकें.

विवेक का कारपूलिंग मॉडल बना मिसाल (ETV Bharat)

शुरुआत में ग्रुप में कुछ ही सदस्य जुड़े और अधिकतर लोग नोएडा जाने के लिए कारपूलिंग करने लगे. धीरे-धीरे दायरा बढ़ता चला गया. इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा में बड़ी संख्या में लोग नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कंपनियों में काम करते हैं. धीरे-धीरे दिल्ली और गुरुग्राम रूट पर भी कारपूलिंग शुरू हो गई. आज स्थिति यह है कि ग्रुप में सबसे ज्यादा सदस्य गुरुग्राम जाने वाले लोग हैं.

इंदिरापुरम कारपूलिंग ग्रुप के संस्थापक विवेक अरोड़ा बताते हैं, शुरुआती दौर में लोगों को कारपूलिंग के लिए मनाना आसान नहीं था. लोगों को सुरक्षा की चिंता रहती थी, तो कई लोग अपने निजी वाहन में अकेले सफर करने के आदि थे. लेकिन जैसे-जैसे लोगों को कारपूलिंग के फायदे दिखे वैसे-वैसे ग्रुप में सदस्य बढ़ते चले गए. दिल्ली में ऑड ईवन लागू होने के दौरान ग्रुप में लोगों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी.''

विवेक बताते हैं, आज ग्रुप में तकरीबन 1200 सदस्य जुड़े हुए हैं. जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत लोग राइड लेने वाले हैं जबकि अन्य राइड उपलब्ध कराने वाले हैं. जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि लोग निजी वाहनों के बजाए कारपूलिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं. कारपूलिंग से सिर्फ ईंधन और पैसे की बचत नहीं होती बल्कि इसके कई और फायदे भी हैं. रोज अकेले गाड़ी चला कर ऑफिस जाने से लंबा सफर काफी थकाऊ हो जाता है. दिल्ली-एनसीआर का ट्रैफिक तनाव बढ़ाने वाला होता है और कई बार ऑफिस पहुंचते-पहुंचते ही लोग थक जाते हैं. लेकिन कार पुलिंग से लोगों का अनुभव पूरी तरह से बदल जाता है.

कारपूलिंग के दौरान लोग रास्ते भर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होता है और सफर आसानी से कट जाता है. ट्रैफिक जाम में अकेले गाड़ी में बोर होने के बजाय कारपूलिंग के दौरान बातचीत करने के लिए लोग मौजूद होते हैं. अलग-अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग रोजाना जब साथ सफर करते हैं तो उनके बीच दोस्ती और विश्वास का रिश्ता विकसित होता है. सफर के दौरान लोग अपने करियर और नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं. कई बार लोग अपनी कंपनियों में निकलने वाली नौकरियों के बारे में भी एक दूसरे को जानकारी देते हैं.

महिलाओं की भागीदारी भी तकरीबन 35 प्रतिशत से अधिक है. ग्रुप में कारपूलिंग ग्रुप वाले सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाए गए हैं. विवेक अरोड़ा बताते हैं कि किसी भी नए सदस्य को सीधे ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता है. जब तक कोई मौजूद ग्रुप का सदस्य नए व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हुए उसे रेफर नहीं करता तब तक उसे ग्रुप में ऐड नहीं करते हैं. यह नियम विशेष रूप से सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

कारपूलिंग ग्रुप की सदस्य अदिति ने बताया, "मैं पिछले चार महीने से कारपूलिंग ग्रुप की सदस्य हूं. इंदिरापुरम से गुरुग्राम तक कारपूलिंग करती हूं. कारपूलिंग से न केवल समय और पैसे की बचत होती है बल्कि रोजाना का सफर आसान और तनाव मुक्त हो गया है. ग्रुप में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है."

देवाशीष दास गुप्ता बताते हैं, "मैं इंदिरापुरम से गुरुग्राम स्थित अपने ऑफिस जाने के लिए नियमित रूप से कारपूलिंग करता हूं. कारपूलिंग से केवल पैसे की ही बचत नहीं होती बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद अहम है. सड़क पर वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों में कमी आती है. लोगों से अपील है कि जहां तक संभव हो कारपूलिंग अपने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें."

कारपूलिंग करने से ग्रुप के सदस्यों की मासिक खर्च में भी बड़ा अंतर आया है. खासकर कारपूलिंग कर गुड़गांव जाने वाले सदस्य हर महीने हजारों रुपए का ईंधन बचा रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही ईंधन की कीमतों के बीच विवेक अरोड़ा द्वारा शुरू किया गया यह मॉडल नौकर पैसा लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है. प्रधानमंत्री की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद लगातार ग्रुप में लोग जोड़ने के लिए संस्थापक विवेक अरोड़ा से संपर्क कर रहे हैं.

कारपूलिंग के दौरान ईंधन का खर्च आपसी सहमति के आधार पर बांटा जाता है. उदाहरण के तौर पर यदि इंदिरापुरम से गुरुग्राम तक आने-जाने में एक दिन का कुल खर्च हज़ार रुपये होता है और कार में चार लोग सफर कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति खर्च को आपस में बांट लेते हैं. कारपूलिंग करने से प्रत्येक सदस्य हर महीने अपनी कार से ऑफिस आने-जाने के खर्च की तुलना तकरीबन 70 से 80% की बचत कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने की अपील के बीच विवेक अरोड़ा द्वारा शुरू की गई है, पहल साबित करती है कि छोटे स्तर पर शुरू किए गए प्रयास बड़े बदलावों का कारण बन सकते हैं.

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