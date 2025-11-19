ETV Bharat / state

इस तिथि को मनाई जाएगी विवाह पंचमी 2025, ऐसे करें भगवान राम-सीता की पूजा

बीकानेर: सनातन धर्म में विवाह पंचमी तिथि का विशेष महत्व है. दरअसल इस दिन भगवान श्रीराम और माता जानकी का विवाह हुआ था. इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी और श्रीपंचमी के नाम से जाना जाता है. इस दिन कई जगहों पर भगवान राम और माता सीता का विग्रह स्वरूप में विवाहोत्सव आयोजित किया जाता है. वैदिक सनातन पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की शुरुआत आगामी 24 नवंबर को रात 09:22 बजे होगी. इस तिथि का समापन 25 नवंबर को रात 10:56 बजे होगा. इसलिए उदया तिथि अनुसार विवाह पंचमी 25 नवंबर को होगी.

कैसे तय हुआ माता सीता का स्वंयवर: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार माता सीता के स्वयंवर तय होने के पीछे भी एक घटना हुई थी. दरअसल अपने बाल्यकाल में उन्होंने पूजा स्थल पर जब शिव धनुष को देखा था, तब अकेले अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया था. जबकि उस समय के महारथियों के लिए भी यह धनुष दोनों हाथों से उठाना संभव नहीं था. महाराज जनक ने जब इस अद्भुत दृश्य को देखा था, तब उन्होने प्रतिज्ञा ली थी जिस तरह देवी सीता अलौकिक हैं, उसी तरह उनका पति भी वैसा ही होना चाहिए.

पढ़ें: शुक्रवार को है विवाह पंचमी, इस विधि के साथ करें राम जानकी की पूजा

इस पर देवी सीता के पिता राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो कोई भी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही देवी सीता का वर होगा. राजा जनक ने स्वयंवर की तिथि निर्धारित कर सभी राजा-महाराजाओं को विवाह के लिए निमंत्रण भेजा. वहां आए सभी लोगों ने एक-एक कर धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली. गुरु की आज्ञा से भगवान श्रीराम धनुष उठा प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो वह टूट गया. इसके बाद धूमधाम से सीता व राम का विवाह हुआ.