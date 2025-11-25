ETV Bharat / state

राम-जानकी विवाह : बारात लेकर निकले अवध के राजकुमार, जनकपुरी में हुआ भव्य स्वागत

विवाह पंचमी के मौके पर बीकानेर में पहली बार राम-जानकी विवाह का आयोजन. भव्य तरीके से बारात शहर में परिक्रमा करते हुए निकली.

Ram Janaki Wedding
भगवान श्री राम की बारात (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 9:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: शहर में पहली बार बड़े स्तर पर राम-जानकी विवाह का आयोजन हो रहा है. आयोजकों के साथ शहर के अन्य लोग भी इसे सफल बनाने में जुटे नजर आए. मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहा जाता है. इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था. इसलिए इस दिन को राम-जानकी विवाह के रूप में जाना जाता है.

कई दिनों से चल रही तैयारी : पहली बार बीकानेर में आयोजित हो रहे राम जानकी विवाह को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया और मंगलवार को शहर के अंत्योदय नगर स्थित भगवान श्री राम के मंदिर से बरात रवाना हुई. शहर की परिक्रमा करते हुए बारात वापस मंदिर परिसर में ही बनाए गए जनकपुरी प्रांगण में पहुंची.

बीकानेर में पहली बार राम-जानकी विवाह (ETV Bharat Bikaner)

बड़ी संख्या में संत समाज और लोग रहे मौजूद : बैंड-बाजा की धुन और रथ में सवार भगवान राम बारातियों के साथ निकले तो जगह-जगह लोगों ने फूल बरसा कर स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ ही संत समाज की भी मौजूद रहा.

51 मंदिरों में हुआ अभिषेक : आयोजन से जुड़े पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि बारात के दौरान अयोध्या नगरी और जनकपुरी भी बनाई गई है. उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर जिस तरह से विवाह में दूसरे कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम होते हैं. इस तरह मेहंदी और दूसरी रस्मों के साथ ही विवाह से पहले शहर के 51 रघुनाथ मंदिरों में भगवान के श्री सूक्त के पाठ से अभिषेक किया गया.

पाणिग्रहण संस्कार के बाद विदाई : जनकपुरी में बारात पहुंचने पर बारातियों का स्वागत फूल बरसा कर किया गया और पाणिग्रहण संस्कार के बाद विदाई की रस्म होगी.

सभी देवता ऋषि मुनि पहुंचे : बारात में सभी श्रीगणेश श्रीब्रह्मा श्रीविष्णु, श्रीमहादेव इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि पहुंचे. इस दौरान मंगलगीत गाते हुए भगवान राम और माता जानकी के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव प्रकट की गई.

पढ़ें : बीकानेर में पहली बार राम-जानकी विवाह, 'बसाई' अयोध्या और जनकपुरी, आज से रस्में शुरू

भजन संध्या का आयोजन : जनकपुरी पहुंचने पर एक मंच पर सभी देवताओं और ऋषियों को बिठाया गया और भगवान राम सहित चारों भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को अलग बिठाया गया. इस दौरान राजा दशरथ का स्वागत किया गया. वहीं, मंगलगीत और भगवान राम की स्तुति गान कर अभिवादन किया गया.

पूर्व मंत्री कल्ला पहुंचे : पहली बाल बीकानेर में आयोजित हो रहे राम जानकी विवाह में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली. इस दौरान पूर्व मंत्री बीडी कल्ला भी इस आयोजन में पहुंचे और आयोजकों को बेहतर आयोजन के लिएशुभकामनाएं दी.

लाइटिंग से नहाया मंदिर परिसर : राम मंदिर में एक और जनकपुरी और एक और अयोध्यानगरी बनाई गई थी. इस दौरान पूरे मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया. आयोजन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही.

हुआ पाणिग्रहण संस्कार : इस दौरान विवाह की दूसरी रस्म के साथ ही पाणिग्रहण संस्कार हुआ, जहां विग्रह स्वरूप में भगवान राम और माता जानकी का के विवाह की रस्म पूरी हुई.

TAGGED:

RAM JANAKI WEDDING
GRAND PROCESSION IN BIKANER
जनकपुरी में हुआ भव्य स्वागत
VIVAH PANCHAMI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.