राम-जानकी विवाह : बारात लेकर निकले अवध के राजकुमार, जनकपुरी में हुआ भव्य स्वागत

बीकानेर: शहर में पहली बार बड़े स्तर पर राम-जानकी विवाह का आयोजन हो रहा है. आयोजकों के साथ शहर के अन्य लोग भी इसे सफल बनाने में जुटे नजर आए. मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहा जाता है. इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था. इसलिए इस दिन को राम-जानकी विवाह के रूप में जाना जाता है.

कई दिनों से चल रही तैयारी : पहली बार बीकानेर में आयोजित हो रहे राम जानकी विवाह को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया और मंगलवार को शहर के अंत्योदय नगर स्थित भगवान श्री राम के मंदिर से बरात रवाना हुई. शहर की परिक्रमा करते हुए बारात वापस मंदिर परिसर में ही बनाए गए जनकपुरी प्रांगण में पहुंची.

बीकानेर में पहली बार राम-जानकी विवाह (ETV Bharat Bikaner)

बड़ी संख्या में संत समाज और लोग रहे मौजूद : बैंड-बाजा की धुन और रथ में सवार भगवान राम बारातियों के साथ निकले तो जगह-जगह लोगों ने फूल बरसा कर स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ ही संत समाज की भी मौजूद रहा.

51 मंदिरों में हुआ अभिषेक : आयोजन से जुड़े पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि बारात के दौरान अयोध्या नगरी और जनकपुरी भी बनाई गई है. उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर जिस तरह से विवाह में दूसरे कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम होते हैं. इस तरह मेहंदी और दूसरी रस्मों के साथ ही विवाह से पहले शहर के 51 रघुनाथ मंदिरों में भगवान के श्री सूक्त के पाठ से अभिषेक किया गया.

पाणिग्रहण संस्कार के बाद विदाई : जनकपुरी में बारात पहुंचने पर बारातियों का स्वागत फूल बरसा कर किया गया और पाणिग्रहण संस्कार के बाद विदाई की रस्म होगी.