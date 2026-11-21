विवाह मुहूर्त : 2026-27 में 102 शुभ दिन, जानिए रात्रि काल अभिजीत मुहूर्त लग्न के लिए क्यों उत्तम
देवशयनी एकादशी के बाद अब विवाह मुहूर्त आ गए हैं. साल 2026-27 में कुल 102 शादी के लिए शुभ दिन हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 7:47 PM IST
रायपुर : देवउठनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसे देव जागरण एकादशी के नाम से जाना जाता है. इसके बाद शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है. देव जागरण एकादशी 21 नवंबर से शुरू हो गया है. अब 21 नवंबर के बाद से शुभ कार्य और विवाह जैसे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जो 12 जुलाई 2027 तक विवाह मुहूर्त रहेंगे.
साल 2027 में 102 विवाह मुहूर्त
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि "पिछले साल विवाह के 61 मुहूर्त थे, लेकिन इस साल 2027 में विवाह मुहूर्त 102 है. साल 2026 में चंद्रमा और तारा बल कमजोर होने के कारण मुहूर्त की संख्या कम हो गई थी. साल 2027 के 102 शादी मुहूर्त अच्छे मुहूर्त माने गए हैं. 1 जनवरी 2027 से लेकर 14 जनवरी 2027 तक खरमास होने की वजह से विवाह नहीं हो पाएगा. उसके बाद 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक मीन का सूर्य होने की वजह से भी विवाह मुहूर्त पर ब्रेक लग जाएंगे.
17 मई से 15 जून तक शादियां नहीं
इसके बाद 17 मई से लेकर 15 जून तक फिर एक बार शादियां नहीं होगी. इस समय गुरु अस्त हो जाता है, जिसकी वजह से भी शादियां नहीं होती. उसके बाद 24 जुलाई से 20 नवंबर 2027 चातुर्मास होने की वजह से भी शादियां ब्रेक हो जाती है. क्योंकि इस समय देवशयन में चले जाते हैं. 11 अक्टूबर 2027 से 31 अक्टूबर तक शुक्र के अस्त होने के कारण इस वजह से विवाह मुहूर्त नहीं है. 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक धनु राशि में सूर्य होता है, इसलिए विवाह मुहूर्त नहीं है.
रात्रि के समय विवाह होना श्रेष्ठ
विवाह के लिए लतादि 10 दोषों को ध्यान देना चाहिए और उन दोषों से मुक्त जो मुहूर्त होते हैं वे विवाह के मुहूर्त माने जाते हैं. विवाह मुहूर्त भी कई तरह के होते हैं. अलग-अलग परंपराओं में अलग-अलग तरह के विवाह मुहूर्त देखे जाते हैं. उत्तर भारत में जो शादियां होती हैं उसमें पंचेष्ठ लग्न देखा जाता है जो आम तौर पर नवंबर से शुरू होकर लगभग दिसंबर 14 तारीख तक रहता है.
इसके बाद 14 जुलाई से देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के शयन में चले जाएंगे.
क्या है विवाह का अभिजीत मुहूर्त ?
विवाह में क्या अभिजीत मुहूर्त भी देखे जाते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अभिजीत मुहूर्त मध्यान्ह काल का होता है, जो दोपहर में शादियां होती है. लेकिन शादी ब्याह में अभिजीत मुहूर्त ज्यादा मान्य नहीं है. अन्य जगहों पर अभिजीत मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है. जैसे दीपावली पूजन करना है. गृह प्रवेश करना है उस दौरान अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है. लेकिन विवाह में शुक्र का दर्शन कराया जाता है, इसलिए रात्रि के मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है. विवाह में कुंडली में अष्टकूट देखा जाता है और 18 गुण होने पर विवाह आयोजित हो जाते हैं. वैसे तो 36 गुण को सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया है. मंगल दोष मिलाया जाता है. सप्तम भाव सप्तमेश मिलाया जाता है. विवाह का समय देखने के बाद विवाह का निर्णय लिया जाता है.
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