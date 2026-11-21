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विवाह मुहूर्त : 2026-27 में 102 शुभ दिन, जानिए रात्रि काल अभिजीत मुहूर्त लग्न के लिए क्यों उत्तम

विवाह मुहूर्त 2026-27 ( Etv Bharat )

रायपुर : देवउठनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसे देव जागरण एकादशी के नाम से जाना जाता है. इसके बाद शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है. देव जागरण एकादशी 21 नवंबर से शुरू हो गया है. अब 21 नवंबर के बाद से शुभ कार्य और विवाह जैसे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जो 12 जुलाई 2027 तक विवाह मुहूर्त रहेंगे.





साल 2027 में 102 विवाह मुहूर्त

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि "पिछले साल विवाह के 61 मुहूर्त थे, लेकिन इस साल 2027 में विवाह मुहूर्त 102 है. साल 2026 में चंद्रमा और तारा बल कमजोर होने के कारण मुहूर्त की संख्या कम हो गई थी. साल 2027 के 102 शादी मुहूर्त अच्छे मुहूर्त माने गए हैं. 1 जनवरी 2027 से लेकर 14 जनवरी 2027 तक खरमास होने की वजह से विवाह नहीं हो पाएगा. उसके बाद 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक मीन का सूर्य होने की वजह से भी विवाह मुहूर्त पर ब्रेक लग जाएंगे.

पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी (ETV BHARAT) 17 मई से 15 जून तक शादियां नहीं