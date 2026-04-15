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CBSE Class 10 Results: मेरठ के विवान अग्रवाल ने हासिल किये 99.4 प्रतिशत अंक; बोले- 'इंजीनियर बनना है लक्ष्य'

छात्र विवान अग्रवाल के पिता गौरव अग्रवाल व्यवसायी हैं, मां लीना अग्रवाल गृहिणी हैं.

छात्र विवान अग्रवाल
छात्र विवान अग्रवाल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 10:18 PM IST

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मेरठ : जिले के केएल इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट विवान अग्रवाल ने दसवीं में 99.4 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं. विवान के पिता गौरव अग्रवाल व्यवसायी हैं, मां लीना अग्रवाल गृहिणी हैं. विवान का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब की भी मदद पढ़ाई में ली, हालांकि सोशल मीडिया से दूर ही रहे.


विवान का कहना है कि उन्होंने मेहनत तो की थी, उन्हें उम्मीद थी उनके अच्छे मार्क्स आएंगे. वह बताते हैं कि गणित उनका पसंदीदा विषय है जबकि, अंग्रेजी में उन्होंने काफी मेहनत की. वह कहते हैं कि आगे बारहवीं के बाद उन्हें इंजीनियर बनना है, वही लक्ष्य है, उसके लिए अभी से वे तैयारी शुरु कर देंगे.

CBSE Class 10 Results (Video credit: ETV Bharat)

मां लीना अग्रवाल कहती हैं कि वे अपने बेटे की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं. वह कहती हैं कि कभी विवान से उन्होंने पढ़ाई के लिए नहीं कहा. वह खुद से ही हमेशा, पढ़ाई में जुटा रहता है. वह बताती हैं कि सभी टीचर बस एक ही शिकायत करते हैं कि विवान बेहद ही शर्मिंले स्वभाव के हैं.


विवान कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वे कभी समय बर्बाद नहीं करते, हालांकि यूट्यूब की मदद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में काफी ली है. विवान के पिता गौरव अग्रवाल कहते हैं कि स्कूल ने भी उनके बेटे को बहुत सपोर्ट किया है वह तो अपनी जिम्मेदारियां में लगे रहते हैं.


पिता कहते हैं कि उनका बेटा अच्छा कर रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में भी और मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा. उनका कहना है कि थोड़ा सा शरारती भी है लेकिन, घर में शरारत नहीं करता.

यह भी पढ़ें : CBSE Class 10 Results: सीबीएसई कक्षा 10 का रिजल्ट जारी, 93.70% छात्र पास हुए

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