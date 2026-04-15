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CBSE Class 10 Results: मेरठ के विवान अग्रवाल ने हासिल किये 99.4 प्रतिशत अंक; बोले- 'इंजीनियर बनना है लक्ष्य'

छात्र विवान अग्रवाल ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : जिले के केएल इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट विवान अग्रवाल ने दसवीं में 99.4 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं. विवान के पिता गौरव अग्रवाल व्यवसायी हैं, मां लीना अग्रवाल गृहिणी हैं. विवान का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब की भी मदद पढ़ाई में ली, हालांकि सोशल मीडिया से दूर ही रहे.

विवान का कहना है कि उन्होंने मेहनत तो की थी, उन्हें उम्मीद थी उनके अच्छे मार्क्स आएंगे. वह बताते हैं कि गणित उनका पसंदीदा विषय है जबकि, अंग्रेजी में उन्होंने काफी मेहनत की. वह कहते हैं कि आगे बारहवीं के बाद उन्हें इंजीनियर बनना है, वही लक्ष्य है, उसके लिए अभी से वे तैयारी शुरु कर देंगे. CBSE Class 10 Results (Video credit: ETV Bharat)