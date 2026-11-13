हरियाणा में वीटा ने भी बढ़ाए दूध के दाम, फुल क्रीम 4 रुपये महंगा, नई कीमतें लागू
Vita Milk Price Hike in Haryana: हरियाणा में वीटा ने दूध की कीमतें बढ़ाईं. फुल क्रीम चार और डबल टोंड दो रुपये महंगा हुआ.
Published : November 13, 2026 at 9:42 AM IST
पंचकूला: हरियाणा में अब वीटा ने भी दूध की कीमत में बढ़ोतरी की है. वीटा द्वारा नई रेट लिस्ट जारी की गई है, नतीजतन आज, शुक्रवार से लोगों को दूध के लिए नई कीमत के अनुसार पैसे देने होंगे. गौरतलब है कि इससे पहले अमूल, मदर डेयरी और वेरका ने भी दूध के रेट में बढ़ोतरी की थी. इसके बाद अब वीटा का फुल क्रीम दूध 4 रुपये बढ़कर 76 रुपए का हो गया है. जबकि एक लीटर डबल टोंड मिल्क भी 2 रुपये महंगा होकर 56 रुपये का हो गया है.
रेट बढ़ाने का प्रस्ताव: वीटा द्वारा कुछ दिन पहले सरकार को दूध की कीमत में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था. इसके बाद नए रेट की सूची जारी करने का फैसला लिया गया. वीटा द्वारा दूध की कीमतें बढ़ाए जाने से डेयरी और निजी मिल्क बूथों पर भी दूध महंगा होने का अंदेशा है, क्योंकि इससे पहले अमूल और मदर डेयरी भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुके हैं. गौरतलब है कि सरकार ने पहले दूध की खरीद दरों में फैट के हिसाब से बढ़ोतरी की थी. लेकिन बिक्री दरें नहीं बढ़ने से प्लांट को दूध महंगा खरीदना पड़ रहा था और बिक्री पुरानी दरों पर हो रही थी.
हरियाणा में वीटा के 7 मिल्क प्लांट: हरियाणा में वीटा के सात मिल्क प्लांट हैं, जो- अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा, हिसार, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) और रोहतक में हैं. प्रदेश में वीटा के 665 से अधिक मिल्क बूथ हैं. हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव फेडरेशन के अनुसार इन प्लांटों में रोजाना करीब पांच लाख लीटर दूध की खरीद होती है, जिनकी कुल प्रोसेसिंग क्षमता दस लाख लीटर प्रतिदिन है.
20 मई को भी बढ़ाए दूध के रेट: इससे पहले वीटा ने 20 मई को भी दूध की कीमत में बढ़ोतरी की थी. तब एक लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 72 रुपये और टोंड मिल्क 60 रुपये किया गया था. सबसे अधिक बढ़ोतरी वीटा बफेलो A2 मिल्क में होने से एक लीटर 73 से बढ़कर 78 रुपये किया गया था.
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