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हरियाणा में वीटा ने भी बढ़ाए दूध के दाम, फुल क्रीम 4 रुपये महंगा, नई कीमतें लागू

हरियाणा में वीटा ने भी बढ़ाए दूध के दाम ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा में अब वीटा ने भी दूध की कीमत में बढ़ोतरी की है. वीटा द्वारा नई रेट लिस्ट जारी की गई है, नतीजतन आज, शुक्रवार से लोगों को दूध के लिए नई कीमत के अनुसार पैसे देने होंगे. गौरतलब है कि इससे पहले अमूल, मदर डेयरी और वेरका ने भी दूध के रेट में बढ़ोतरी की थी. इसके बाद अब वीटा का फुल क्रीम दूध 4 रुपये बढ़कर 76 रुपए का हो गया है. जबकि एक लीटर डबल टोंड मिल्क भी 2 रुपये महंगा होकर 56 रुपये का हो गया है.

रेट बढ़ाने का प्रस्ताव: वीटा द्वारा कुछ दिन पहले सरकार को दूध की कीमत में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था. इसके बाद नए रेट की सूची जारी करने का फैसला लिया गया. वीटा द्वारा दूध की कीमतें बढ़ाए जाने से डेयरी और निजी मिल्क बूथों पर भी दूध महंगा होने का अंदेशा है, क्योंकि इससे पहले अमूल और मदर डेयरी भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुके हैं. गौरतलब है कि सरकार ने पहले दूध की खरीद दरों में फैट के हिसाब से बढ़ोतरी की थी. लेकिन बिक्री दरें नहीं बढ़ने से प्लांट को दूध महंगा खरीदना पड़ रहा था और बिक्री पुरानी दरों पर हो रही थी.