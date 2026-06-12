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हरियाणा के अस्पतालों में खुलेंगे वीटा मिल्क पार्लर, आप भी कर सकते हैं आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में अब नए वीटा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे. 24×7 संचालित रहेंगे आउटलेट, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

Vita Milk Parlours in Haryana
Vita Milk Parlours in Haryana (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 12, 2026 at 3:04 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में अब नए वीटा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे. हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड (HDDCF) पंचकूला अपनी संबंधित दुग्ध संघों के माध्यम से राज्य के जिला नागरिक अस्पतालों में आधुनिक वीटा मिल्क पार्लर खोलने जा रहा है. ये सभी पार्लर हाईटेक अत्यधिक नए डिजाइन और आधुनिक रिटेल ट्रेंड्स के साथ विकसित किए जा रहे हैं.

पार्लर का क्षेत्र, समय और उत्पाद: इन आधुनिक वीटा मिल्क पार्लर का क्षेत्र लगभग 650 वर्ग फुट रहेगा और ये पार्लर 24×7 संचालित रहेंगे. इन सभी हाईटेक अत्याधुनिक आउटलेट पर विविध उत्पाद, वीटा दूध उत्पाद, कॉफी एवं वीटा कड़ाई मिल्क और हर-हित स्टोर FMCG उत्पाद उपलब्ध होंगे.

इन जिला नागरिक अस्पतालों में स्थान निर्धारित:

  • नारनौल
  • झज्जर
  • चरखी दादरी
  • सोनीपत
  • रेवाड़ी

ये सभी रोहतक दुग्ध संघ से संबंधित होंगे और इनके संबंध में किसी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 97293-55001 पर पवन कुमार से संपर्क किया जा सकता है.

  • जिला नागरिक अस्पताल गुरुग्राम
  • जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद
  • जिला नागरिक अस्पताल नूंह

ये तीनों वीटा मिल्क पार्लर दुग्ध संघ बल्लभगढ़ से संबंधित होंगे और इनके संबंध में किसी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 99686-04703 पर विमल से संपर्क किया जा सकता है.

  • जिला नागरिक अस्पताल पंचकूला
  • जिला नागरिक अस्पताल यमुनानगर

ये दो वीटा मिल्क पार्लर दुग्ध संघ अंबाला से संबंधित होंगे जिनके संबंध में किसी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 97298-75057 पर नरेश कुमार से संपर्क किया जा सकता है.

  • जिला नागरिक अस्पताल करनाल दुग्ध संघ कुरुक्षेत्र से संबंधित होगा, जिसकी किसी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 98968-87742 पर देवेंद्र त्यागी से संपर्क किया जा सकता है.
  • जिला नागरिक अस्पताल हांसी वीटा मिल्क पार्लर दुग्ध संघ जींद से संबंधित होगा, इसके संबंध में किसी अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 70152-11448 पर वीरेंद्र से संपर्क किया जा सकता है.

आवेदन व शुल्क और अंतिम तिथि: आवेदन फॉर्म का शुल्क 500 रुपये (संबंधित सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्यालय में खरीदना होगा). सिक्योरिटी राशि एक लाख रुपये संबंधित सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के पक्ष में जमा करनी होगी. जबकि स्वयं सहायता समूह (महिला) एवं MMAPUY के तहत आने वाले आवेदकों के लिए सिक्योरिटी राशि शुल्क माफ किया गया है. आवेदनकर्ता प्रार्थी निर्धारित आवेदन पत्र को 2 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे तक संबंधित सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्यालय में जमा कर सकते हैं. अन्य सभी शर्तें वर्तमान वीटा मिल्क बूथ आवंटन नीति के अनुसार रहेंगी.

सभी श्रेणियां के पात्र उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन: आवेदन पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है. सभी श्रेणियां के पात्रों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वीटा मिल्क बूथ आवंटन नीति के अंतर्गत विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली रियायतें वीटा मिल्क पार्लर आवंटन में भी लागू रहेंगी. मिल्क पार्लर की फैब्रिकेशन संबंधित दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी. उच्च गुणवत्ता की कैफे कॉफी मशीन, वीटा कढ़ाई दूध उपकरण एवं अन्य आधुनिक उपकरण आवंटी द्वारा अपने खर्चे पर लगाने होंगे. पार्लर का संचालन व प्रबंधन आवंटी द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाएगा.

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