हरियाणा में बढ़ाई जा रही वीटा मिल्क बूथों की संख्या, सरकार ने 28 स्थानों पर बूथ आवंटन के लिए मांगे आवेदन
हरियाणा सरकार अपने वीटा मिल्क बूथों का दायरा लगातार बढ़ा रही है. 28 स्थानों पर वीटा मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे.
Published : May 1, 2026 at 5:31 PM IST
पंचकूला: हरियाणा सरकार अपने वीटा मिल्क बूथों का दायरा लगातार बढ़ा रही है. इस दिशा में अब वीटा दूध एवं दूध उत्पादों की बिक्री के लिए मिल्क प्लांट कुरुक्षेत्र द्वारा करीब 28 स्थानों पर वीटा मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे, जो विभिन्न श्रेणियां के अंतर्गत आवंटित होंगे.
इन जगहों के लिए होंगे आवंटित:
- सेक्टर 4 मार्केट करनाल.
- अनाज मंडी ढांड.
- सेक्टर 5 मार्केट करनाल.
- वॉर फॉर्मेशन के पास ब्रह्मसरोवर.
- सेक्टर 8 मार्केट पार्ट 2 करनाल.
- सरकारी आईटीआई पेहोवा.
- सेक्टर 12 एचएसवीपी ऑफिस करनाल.
- नई अनाज मंडी चीका.
- सेक्टर 32 नूरमहल के पास करनाल.
- नंदा जी स्मारक के सामने नजदीक (भीम घाट के पास) ब्रह्मसरोवर, कुरुक्षेत्र.
- दक्षिण द्वार ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र.
- सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र.
- बस स्टैंड बबैन.
- सेक्टर 12 नगर निगम ऑफिस के पीछे करनाल.
- बस स्टैंड ढांड.
- सेक्टर 18 कैथल.
- बस स्टैंड कुंजपुरा.
- सेक्टर 20 कैथल.
- बस स्टैंड लाडवा.
- सेक्टर 21 कैथल.
- बस स्टैंड निसिंग.
- बस स्टैंड पाई.
- बस स्टैंड राजौंद.
- बस स्टैंड थानेसर.
- ग्रीन बेल्ट चीका, टेलीफोन एक्सचेंज के पास.
- ग्रीन बेल्ट चीका, गुरुद्वारा के सामने, पटियाला रोड.
- एचएसवीपी ऑफिस कैथल.
- करण ताल पार्क, सदर बाजार, करनाल.
विशेष निर्देश: क्रमांक 03, 14 और 23 पर स्थित बूथ रक्षा मंत्रालय, चंडीगढ़ स्थित पुनर्वास क्षेत्र (पश्चिम) के निदेशालय पुनर्वास क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार आवंटित किए जाएंगे. जानें पात्रता शर्तें:
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और हरियाणा में स्थित साइट/बूथ के लिए वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक न्यूनतम योग्यता के रूप में मैट्रिक पास होना चाहिए.
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक के बैंक खाते में पिछले दो वर्षों में से किसी भी छह महीने के दौरान कम से कम 50 हजार रुपये का बैलेंस होना चाहिए.
- मौजूदा आवंटन प्राप्तकर्ता आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे.
- आवेदन के लिए यह हैं सामान्य शर्तें:
- आवेदक को आवेदन के साथ मात्र 500 रूपये का प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा.
- प्रत्येक बूथ (आरसीसी बूथ को छोड़कर) के लिए 50 हजार की राशि आवेदक द्वारा जमा करनी होगी.
आवंटिती को शपथ पत्र देना होगा: आवंटिती को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो बूथ को उप-किराए पर नहीं देगा, हस्तांतरित नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, उप-पट्टे पर नहीं देगा, गिरवी नहीं रखेगा या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में नहीं लाएगा. आवंटिती को बूथ को आवंटन तिथि से एक माह के भीतर चालू करना होगा.
स्वयं सहायता समूहों (महिलाओं) के लिए दिशा-निर्देश: 50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि पूरी तरह से माफ है. 5000 रुपये की सुरक्षा राशि पर प्रत्येक वस्तु के लिए विज़ी कूलर/डीप फ्रीज़र उपलब्ध कराया जाएगा.
MAPUY के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के लिए:
- स्वयं की/निजी भूमि पर बूथ के निर्माण का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा.
- 50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि पूरी तरह से माफ है.
- 5 हजार रुपये की सुरक्षा राशि पर विज़ी कूलर/डीप फ्रीज़र उपलब्ध कराया जाएगा.
- प्रोसेसिंग शुल्क केवल 100 रुपये होगा.
- वीटा मिल्क और दूध उत्पादों की आपूर्ति नकद भुगतान के आधार पर की जाएगी.
- सरकारी भूमि पर स्थल का आवंटन संबंधित निकायों के सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जाएगा.
इन निर्देशों का भी ध्यान रखें: वीटा द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले दूध और दूध उत्पादों व अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए प्रत्येक दूध बूथ के बिक्री लक्ष्य संबंधित दूध संघ के सीईओ द्वारा निर्धारित किए जाएंगे.
- वीटा दूध और दूध उत्पादों/अन्य वीटा उत्पादों की बिक्री की समीक्षा हर तीन महीने में की जाएगी.
- यदि आवंटित व्यक्ति लगातार लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहता है तो बूथ का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा.
- वीटा बूथ आवंटन नीति में बूथ आवंटन के नियम और शर्तें शामिल हैं, जो सभी वीटा बूथों पर लागू होंगी.
इन चीजों का रखें ध्यान: आवेदन के लिए आवेदन पत्र, लागू आवेदन शुल्क, पूर्ण दस्तावेज और 50 हजार का डिमांड ड्राफ्ट (जहां लागू हो), THE kkr-knl COOP MILK PRODUCERS UNION LIMITED कुरुक्षेत्र के पक्ष में जमा करें. कुरुक्षेत्र में देय, दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड का शुल्क 25 मई 2026 को या उससे पहले सीईओ, कुरुक्षेत्र जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जीटी रोड, सांवाला को जमा किया जाना चाहिए. इस ईमेल (milkunionkkr1@yahoo.co.in) पर करें आवेदन.
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