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हरियाणा में बढ़ाई जा रही वीटा मिल्क बूथों की संख्या, सरकार ने 28 स्थानों पर बूथ आवंटन के लिए मांगे आवेदन

विशेष निर्देश: क्रमांक 03, 14 और 23 पर स्थित बूथ रक्षा मंत्रालय, चंडीगढ़ स्थित पुनर्वास क्षेत्र (पश्चिम) के निदेशालय पुनर्वास क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार आवंटित किए जाएंगे. जानें पात्रता शर्तें:

पंचकूला: हरियाणा सरकार अपने वीटा मिल्क बूथों का दायरा लगातार बढ़ा रही है. इस दिशा में अब वीटा दूध एवं दूध उत्पादों की बिक्री के लिए मिल्क प्लांट कुरुक्षेत्र द्वारा करीब 28 स्थानों पर वीटा मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे, जो विभिन्न श्रेणियां के अंतर्गत आवंटित होंगे.

आवंटिती को शपथ पत्र देना होगा: आवंटिती को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो बूथ को उप-किराए पर नहीं देगा, हस्तांतरित नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, उप-पट्टे पर नहीं देगा, गिरवी नहीं रखेगा या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में नहीं लाएगा. आवंटिती को बूथ को आवंटन तिथि से एक माह के भीतर चालू करना होगा.

स्वयं सहायता समूहों (महिलाओं) के लिए दिशा-निर्देश: 50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि पूरी तरह से माफ है. 5000 रुपये की सुरक्षा राशि पर प्रत्येक वस्तु के लिए विज़ी कूलर/डीप फ्रीज़र उपलब्ध कराया जाएगा.

MAPUY के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के लिए:

स्वयं की/निजी भूमि पर बूथ के निर्माण का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा.

50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि पूरी तरह से माफ है.

5 हजार रुपये की सुरक्षा राशि पर विज़ी कूलर/डीप फ्रीज़र उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रोसेसिंग शुल्क केवल 100 रुपये होगा.

वीटा मिल्क और दूध उत्पादों की आपूर्ति नकद भुगतान के आधार पर की जाएगी.

सरकारी भूमि पर स्थल का आवंटन संबंधित निकायों के सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जाएगा.

इन निर्देशों का भी ध्यान रखें: वीटा द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले दूध और दूध उत्पादों व अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए प्रत्येक दूध बूथ के बिक्री लक्ष्य संबंधित दूध संघ के सीईओ द्वारा निर्धारित किए जाएंगे.

वीटा दूध और दूध उत्पादों/अन्य वीटा उत्पादों की बिक्री की समीक्षा हर तीन महीने में की जाएगी.

यदि आवंटित व्यक्ति लगातार लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहता है तो बूथ का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा.

वीटा बूथ आवंटन नीति में बूथ आवंटन के नियम और शर्तें शामिल हैं, जो सभी वीटा बूथों पर लागू होंगी.

इन चीजों का रखें ध्यान: आवेदन के लिए आवेदन पत्र, लागू आवेदन शुल्क, पूर्ण दस्तावेज और 50 हजार का डिमांड ड्राफ्ट (जहां लागू हो), THE kkr-knl COOP MILK PRODUCERS UNION LIMITED कुरुक्षेत्र के पक्ष में जमा करें. कुरुक्षेत्र में देय, दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड का शुल्क 25 मई 2026 को या उससे पहले सीईओ, कुरुक्षेत्र जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जीटी रोड, सांवाला को जमा किया जाना चाहिए. इस ईमेल (milkunionkkr1@yahoo.co.in) पर करें आवेदन.

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