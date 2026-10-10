गोरखपुर; श्रद्धा ऐसी की बंद आंखों से पढ़ते हैं चौपाइयां, युवाओं के लिये पेश कर रहे मिसाल
रामलीला समिति आर्यनगर के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:24 PM IST
गोरखपुर : दृष्टिबाधित स्कूल से निकले ऐसे आठ युवक जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वह आज दिव्यांगों ही नहीं बल्कि युवाओं के लिये भी मिसाल पेश कर रहे हैं. यह युवा प्रभु श्री राम के प्रति बेहद खास तरह से श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं. यह कागज पर उंगलियां फेरते हैं और एक-एक चौपाई रामायण और सुंदरकांड की पढ़ते जाते हैं. जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.
रामलीला समिति आर्यनगर की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला की 109वीं वर्षगांठ के पूजन के दौरान इन युवाओं ने सुंदरकांड का पाठ किया. इस दौरान वहां मौजूद आयोजक मंडल समेत सभी लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की. इस रामलीला का उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला 11 अक्टूबर की शाम को करेंगे.
जानकारी के मुताबिक, इस टीम शामिल शामिल युवा गोरखपुर के अलावा महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जिलों से आते हैं. वह बताते हैं कि करीब 15 वर्ष से यह ऐसे आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं. इस टीम की अगुवाई संतोष यादव करते हैं. कैसियो पर ज्ञान प्रकाश शर्मा, ढोलक पर दीपू मिश्रा, इसके अलावा सतीश यादव और संतोष यादव सुंदरकांड का पाठ करते हैं.
संतोष यादव बताते हैं कि 15 वर्षों से इसका अभ्यास चल रहा है. वह बताते हैं कि वह जहां भी प्रस्तुति देने जाते हैं, वहां से जो भी मिलता है आशीर्वाद समझकर रख लेते हैं. वह कहते हैं भगवान राम ने उन्हें अवसर दिया है. गले में स्वर दिया है तो लोगों के बीच खुद को प्रस्तुत करके उन्हें भी सम्मान और आदर जो मिलता है उससे उन्हें बड़ी ताकत मिलती है.
संतोष यादव बताते हैं कि गोरखपुर के दृष्टि बाधित विद्यालय ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में काफी मदद की. इसके लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कानपुर से डिग्री हासिल की है और बाकी अन्य साथी ग्रेजुएट हैं.
ज्ञान प्रकाश शर्मा बताते हैं कि ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तक के सहारे वह इसका अभ्यास करते-करते आज अपने आप को निपुण बना चुके हैं. सभी साथी इसके सहारे उंगलियों को आगे बढ़ते जाते हैं और भजन प्रस्तुत करते हैं.
रामलीला समिति आर्यनगर के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन बताते हैं कि रामलीला समिति हर वर्ष कुछ अनोखे प्रयास करती है. जिसका निर्णय पूरी समिति लेती है. इस बार समिति ने इन दृष्टिबाधित युवकों द्वारा रामलीला शुरू होने से पहले मंच पूजन के दौरान सुंदरकांड के गायन-वादन का निर्णय लिया था. जिसकी प्रस्तुति इन युवाओं ने बहुत बेहतर ढंग से देकर सबका मन मोह लिया.
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