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गोरखपुर; श्रद्धा ऐसी की बंद आंखों से पढ़ते हैं चौपाइयां, युवाओं के लिये पेश कर रहे मिसाल

गोरखपुर में सुंदरकांड का पाठ करते युवा ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : दृष्टिबाधित स्कूल से निकले ऐसे आठ युवक जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वह आज दिव्यांगों ही नहीं बल्कि युवाओं के लिये भी मिसाल पेश कर रहे हैं. यह युवा प्रभु श्री राम के प्रति बेहद खास तरह से श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं. यह कागज पर उंगलियां फेरते हैं और एक-एक चौपाई रामायण और सुंदरकांड की पढ़ते जाते हैं. जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

रामलीला समिति आर्यनगर की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला की 109वीं वर्षगांठ के पूजन के दौरान इन युवाओं ने सुंदरकांड का पाठ किया. इस दौरान वहां मौजूद आयोजक मंडल समेत सभी लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की. इस रामलीला का उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला 11 अक्टूबर की शाम को करेंगे.





