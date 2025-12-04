ETV Bharat / state

तुमसे शादी करूंगी, कहकर मुझसे ले लिए 50 हजार, दिव्यांग ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

शादी के नाम पर दिव्यांग युवक से ठगी ( Getty image - प्रतीकात्मक तस्वीर )

ग्वालियर: कहते हैं इश्क़ अंधा होता है लेकिन ग्वालियर में एक आँखों से दिव्यांग युवक से पहले प्यार... फिर शादी के नाम पर 50 हज़ार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. साथ ही दिव्यांग ने लड़की पर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. आर्थिक और मानसिक रूप से आहत दिव्यांग ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है. भजन मंडलियों में गाकर जीवन यापन करता है दिव्यांग ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में रहने वाला अरविंद प्रजापति बचपन से ही आँखों से दिव्यांग है. उसे बहुत धुंधला दिखायी देता है. परिवार के नाम पर भी कोई नहीं है. मूल रूप से शिवपुरी का रहने वाला अरविंद पहले ग्वालियर के माधव अंध आश्रम में रहता था लेकिन कुछ समय पहले से वह मुरार क्षेत्र में किराए से रहने लगा था. जीवन यापन के लिए वह भजन मंडलियों में जाया करता है और सुंदरकांड और रामायण में अपनी आवाज से सभी आनंदित करता है. वॉट्सऐप के ज़रिए हुई थी दोस्ती फिर प्यार अरविंद ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर एक वॉट्सएप ग्रुप चलाता है. जिसमें उसके कई साथी और समाज के लोग जुड़े हैं. 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश की रहने वाली ज्योति साहनी नाम की लड़की से ह्वाट्सऐप पर साधारण बातचीत हुई. इसके बाद उसने कई बार अरविंद से बात की. फ़रियादी ने उसे अपनी दिव्यांगता के बारे में भी बताया.अरविंद ने बताया कि पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई फिर आरोपी युवती ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा. यूपीआई के ज़रिए ट्रांसफर कराए 50 हज़ार रुपये