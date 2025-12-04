तुमसे शादी करूंगी, कहकर मुझसे ले लिए 50 हजार, दिव्यांग ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार
शादी का झांसा देकर आँखों से दिव्यांग युवक से ठगी, दिव्यांग ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर मामले में न्याय की गुहार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 2:59 PM IST
ग्वालियर: कहते हैं इश्क़ अंधा होता है लेकिन ग्वालियर में एक आँखों से दिव्यांग युवक से पहले प्यार... फिर शादी के नाम पर 50 हज़ार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. साथ ही दिव्यांग ने लड़की पर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. आर्थिक और मानसिक रूप से आहत दिव्यांग ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है.
भजन मंडलियों में गाकर जीवन यापन करता है दिव्यांग
ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में रहने वाला अरविंद प्रजापति बचपन से ही आँखों से दिव्यांग है. उसे बहुत धुंधला दिखायी देता है. परिवार के नाम पर भी कोई नहीं है. मूल रूप से शिवपुरी का रहने वाला अरविंद पहले ग्वालियर के माधव अंध आश्रम में रहता था लेकिन कुछ समय पहले से वह मुरार क्षेत्र में किराए से रहने लगा था. जीवन यापन के लिए वह भजन मंडलियों में जाया करता है और सुंदरकांड और रामायण में अपनी आवाज से सभी आनंदित करता है.
वॉट्सऐप के ज़रिए हुई थी दोस्ती फिर प्यार
अरविंद ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर एक वॉट्सएप ग्रुप चलाता है. जिसमें उसके कई साथी और समाज के लोग जुड़े हैं. 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश की रहने वाली ज्योति साहनी नाम की लड़की से ह्वाट्सऐप पर साधारण बातचीत हुई. इसके बाद उसने कई बार अरविंद से बात की. फ़रियादी ने उसे अपनी दिव्यांगता के बारे में भी बताया.अरविंद ने बताया कि पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई फिर आरोपी युवती ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा.
यूपीआई के ज़रिए ट्रांसफर कराए 50 हज़ार रुपये
पहले तो अरविंद ने शादी से मना कर दिया लेकिन बाद में वह राजी जो गया. इसके बाद अक्सर वह लड़की अरविंद से जरूरत के लिए पैसे मांगने लगी. अरविंद यूपीआई का इस्तेमाल कर लेता है. उसने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के ज़रिए कई बार में लड़की को करीब 50 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. लेकिन जब अरविंद ने शादी की बात की तो वह मुकर गई. उसने धमकी दी कि वह पीड़ित दिव्यांग पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा देगी. जब अरविंद ने अपने रुपये वापस मांगे तो उसने इस बात से भी इनकार कर दिया.
पुलिस के सामने गुहार लेकर पहुँचा दिव्यांग
अरविंद का कहना है कि उसे पता नहीं था शादी के नाम पर उसे झांसा दिया जा रहा है क्योंकि दो साल तक कोई इस तरह जुड़ा नहीं रहता. लेकिन जब लड़की धमकी देने लगी तो वह पुलिस से मदद की गुहार लगाने आया है. अरविंद ने मामले को लेकर एक शिकायती आवेदन एसपी कार्यालय पहुंचकर सीएसपी को दिया है और अपनी आप बीती सुनाई है.
पुलिस बोली- दोनों पक्षों के लेंगे बयान
मामले को लेकर मुरार सीएसपी अतुल सोनी का कहना है "फरियादी अरविंद प्रजापति ने एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उसने शादी का झांसा देकर ठगी की शिकायत की है. इस आवेदन पर दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे. बयानों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."