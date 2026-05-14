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मजदूर की दृष्टिबाधित बेटी ने लिखी सफलता की नई इबारत, CBSE 12वीं बोर्ड में 97.4% अंक हासिल कर रचा इतिहास

हरियाणा के करनाल की दृष्टिबाधित बेटी वंशिका ने CBSE 12वीं की परीक्षा में 97.4% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है.

Visually impaired Vanshika from Karnal creates history by scoring 97 Percent in CBSE 12th board exams
मजदूर की दृष्टिबाधित बेटी ने लिखी सफलता की नई इबारत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 8:17 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 8:53 PM IST

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करनाल : हरियाणा के करनाल की बेटी वंशिका ने अंधेरे को हराकर हौसलों से सफलता की नई इबारत लिख दी है. दृष्टिबाधित बेटी ने 97.4% अंक लेकर एक इतिहास रच दिया है. वंशिका अब IAS बनकर देश सेवा करना चाहती हैं.

97.4% अंक हासिल किए : जहां कई लोग छोटी-छोटी मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं, वहीं करनाल की 17 वर्षीय दृष्टिबाधित छात्रा वंशिका ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और मजबूत इरादों से ये साबित कर दिया कि अगर सपने बड़े हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती. चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में पढ़ने वाली वंशिका ने CBSE 12वीं की परीक्षा में 97.4% अंक हासिल कर ना केवल अपने परिवार बल्कि पूरे करनाल का नाम रोशन कर दिया. खास बात ये है कि इससे पहले वंशिका ने 10वीं कक्षा में भी 96% अंक प्राप्त कर संस्थान में टॉप किया था.

CBSE 12वीं बोर्ड में वंशिका ने रचा इतिहास (ETV Bharat)

“मेरी कमजोरी नहीं, मेरा हौसला मेरी पहचान है” : वंशिका ने बातचीत में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सफलता केवल उनकी नहीं बल्कि उनके माता-पिता, अध्यापकों और पूरे परिवार की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने बताया कि साल 2015 में उनका दाखिला चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में हुआ था और तभी से वह वहीं रहकर पढ़ाई कर रही हैं. वंशिका ने कहा कि शुरुआत में परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनका मानना है कि धैर्य, विश्वास और लगातार मेहनत इंसान को हर मंजिल तक पहुंचा सकती है. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा “अपने लक्ष्य को तय करो और पूरी ईमानदारी से उसके पीछे लग जाओ. अगर आपका फोकस साफ है तो मंजिल जरूर मिलेगी.”

इतिहास और राजनीति से लगाव, UPSC है सबसे बड़ा सपना : वंशिका ने बताया कि उन्हें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय बेहद पसंद हैं. इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और म्यूजिक भी उनके पसंदीदा विषय रहे हैं. अब उनका अगला लक्ष्य UPSC परीक्षा पास कर IAS अधिकारी बनना है ताकि वह देश और समाज के लिए काम कर सकें. उनकी यह सोच और आत्मविश्वास हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है.

Visually impaired Vanshika from Karnal creates history by scoring 97 Percent in CBSE 12th board exams
वंशिका की बचपन की तस्वीर (ETV Bharat)

मजदूरी करने वाले पिता की मेहनत रंग लाई : वंशिका के पिता सोनू ने भावुक होते हुए बताया कि उनकी बेटी की सफलता उनके परिवार के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि वे करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में मजदूरी का काम करते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. सोनू ने बताया कि जब बचपन में वंशिका को चंडीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल में दाखिल कराया गया था, तब बेटी भी बहुत रोती थी और परिवार का भी वहां मन नहीं लगता था. धीरे-धीरे समय बदला और वंशिका ने खुद को मजबूत बनाकर पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो भी सपना देखेगी, पूरा परिवार हर कदम पर उसका साथ देगा.

दो छोटी बहनों के लिए भी बनी प्रेरणा : वंशिका ने बताया कि परिवार करनाल स्थित एकता कालोनी में रहता है. माता-पिता के अलावा उनकी दो छोटी बहनें हैं, जो करनाल में ही पढ़ाई कर रही हैं. आज वंशिका की उपलब्धि केवल एक रिजल्ट नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल बन गई है, जो हर उस इंसान को नई उम्मीद देती है जो कठिन हालातों से लड़ रहा है.

Visually impaired Vanshika from Karnal creates history by scoring 97 Percent in CBSE 12th board exams
वंशिका को मिठाई खिलाते परिजन (ETV Bharat)

करनाल की बेटी ने दिया पूरे समाज को संदेश : वंशिका की सफलता ये साबित करती है कि असली रोशनी आंखों में नहीं, बल्कि इंसान के इरादों में होती है. दृष्टिबाधित होने के बावजूद जिस तरह उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए, वह हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है. आज करनाल की यह बेटी हजारों लोगों के लिए उम्मीद, संघर्ष और सफलता का दूसरा नाम बन चुकी है.

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Last Updated : May 14, 2026 at 8:53 PM IST

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