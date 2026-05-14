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मजदूर की दृष्टिबाधित बेटी ने लिखी सफलता की नई इबारत, CBSE 12वीं बोर्ड में 97.4% अंक हासिल कर रचा इतिहास

मजदूर की दृष्टिबाधित बेटी ने लिखी सफलता की नई इबारत ( ETV Bharat )