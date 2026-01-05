ETV Bharat / state

दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, जानिए क्या हैं इनकी मांगें?

शिमला: दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं. सोमवार को सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधित बेरोजगारों ने सुबह-सुबह चक्का जाम कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इससे शिमला सर्कुलर रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है. इसके बाद, कामकाजी लोग पैदल चल कर अपने काम पर पहुंचे.

2 साल से धरने पर बैठे दृष्टिबाधित बेरोजगार

दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ के सदस्यों का कहना है कि, वे दृष्टिबाधित बेरोजगार दो साल से शिमला में धरने पर बैठे हैं. अनेक बार दृष्टिबाधित बेरोजगार नौकरी की मांग को लेकर चक्का जाम कर चुके हैं. इस दौरान कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ इनके टकराव के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल होते रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर (3 दिसंबर, 2025) भी इनका एसडीएम शिमला और पुलिस अधिकारियों के साथ टकराव हुआ. उस दिन भी इन्होंने चक्का जाम किया. आज फिर से बेरोजगार सड़कों पर उतर आए हैं. इससे शिमला में चार किलोमीटर से भी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया.