ETV Bharat / state

शिमला की बर्फीली हवाएं और 805 दिनों का 'अदृश्य' संघर्ष, जब व्यवस्था के आगे बेबस हुआ दिव्यांगों का जज्बा

805 दिनों का 'अदृश्य' संघर्ष ( ETV BHARAT )

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सिर्फ सैलानियों की चहल-पहल के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे मानवीय संघर्ष के लिए भी चर्चा में है. जहां एक ओर माल रोड पर पर्यटक गर्म कपड़ों में घूमते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर समाज का एक ऐसा वर्ग बैठा है, जो अपने अधिकारों के लिए पिछले कई महीनों से कड़ाके की ठंड झेल रहा है. यह कहानी है उन दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों की, जिनकी रातें माइनस डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे गुजर रही हैं. दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ का प्रदर्शन (BHARAT) माइनस डिग्री तापमान और हौसलों की परीक्षा जनवरी के महीने में शिमला की रातें बेहद सर्द होती हैं. जब तापमान माइनस 2 से माइनस 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तब आम लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी बचते हैं. लेकिन सचिवालय के बाहर बैठे दिव्यांगजन पिछले कई हफ्तों से इसी ठंड में रातें काट रहे हैं. उनके पास न तो पुख्ता टेंट हैं और न ही ठंड से बचाव के पर्याप्त साधन. खुले आसमान के नीचे संघर्ष दिव्यांग प्रदर्शनकारी प्लास्टिक की तिरपाल और कुछ कंबलों के सहारे दिन-रात गुजार रहे हैं.ठंडी हवाएं, बर्फीला मौसम और बारिश की आशंका के बीच इन लोगों का हौसला अभी भी टूटा नहीं है. इनके लिए हर रात एक नई जंग जैसी होती है, जहां दुश्मन सिर्फ सरकारी अनदेखी ही नहीं, बल्कि जानलेवा ठंड भी है. कालीबाड़ी मंदिर के पास 805 दिनों से धरना कालीबाड़ी मंदिर के पास दिव्यांगजन पिछले 805 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं. दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, मौसम बदले, सरकारें बदलीं, लेकिन इन दिव्यांगों की स्थिति जस की तस बनी हुई है. उनका कहना है कि उन्होंने उम्मीद के साथ यह आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब यह उनकी मजबूरी बन चुका है. सचिवालय का घेराव और चक्का जाम पिछले 70 दिनों से दिव्यांग प्रदर्शनकारी सचिवालय के बाहर डेरा डाले हुए हैं. सोमवार को जब उनकी सहनशक्ति जवाब दे गई, तो उन्होंने चक्का जाम का रास्ता अपनाया. सुबह करीब 10 बजे शिमला की व्यस्त कार्ट रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. क्या हैं दिव्यांगों की मुख्य मांगें?