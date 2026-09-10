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बीएचयू में छात्रावास आवंटन को लेकर दृष्टिबाधित छात्रों का प्रदर्शन

दिव्यांग (दृष्टिहीन) छात्रों का छात्रावास आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है.

बीएचयू में छात्रावास आवंटन को लेकर प्रदर्शन
बीएचयू में छात्रावास आवंटन को लेकर प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:30 PM IST

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वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में दिव्यांग (दृष्टिहीन) छात्रों का छात्रावास आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. दिव्यांग छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर वर्ष 2014 में पारित नियमावली का पिछले चार-पांच वर्षों से लगातार पालन नहीं करने का आरोप लगाया है.

विद्यार्थियों का कहना है कि नियमावली के अनुसार, पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटित किया जाना अनिवार्य है, लेकिन प्रवेश मिलने के बाद भी उन्हें छात्रावास के लिए लगातार भटकना पड़ रहा है. जिसको लेकर छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इनका कहना था कि हमें दिखता नहीं हम कैंपस में बाहर से आ नहीं सकते, इसके बाद भी हमारी सुध नहीं ली जा रही है, इससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

बीएचयू में दृष्टिबाधित छात्रों का प्रदर्शन (VIDEO Credit; ETV Bharat)

दिव्यांग छात्रों के अनुसार वर्ष 2014 में पारित नियमावली में 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दृष्टिबाधित छात्रों तथा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटन का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद पिछले कई वर्षों से इस व्यवस्था का प्रभावी रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है. जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई की प्रभावित हो रही है.


छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभिन्न छात्रावासों में कमरे खाली पड़े हैं. इन कमरों को प्रशासन द्वारा अतिथि शुल्क पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन दिव्यांग विद्यार्थियों को उन्हीं कमरों का आधिकारिक आवंटन नहीं किया जा रहा है. विद्यार्थियों का कहना है कि जब विश्वविद्यालय में कमरे उपलब्ध हैं, तो नियमावली के तहत पात्र विद्यार्थियों को उनका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है.

दिव्यांग छात्रों का कहना है कि छात्रावास उनके लिए केवल रहने की सुविधा नहीं है, बल्कि शिक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक आधारभूत आवश्यकता है. विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों को बाहर रहकर पढ़ाई करने में आने वाली परेशानियां सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होती हैं. ऐसे में नियमावली में किए गए प्रावधानों का पालन नहीं होने से उन्हें आर्थिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

छात्रों के अनुसार इस समस्या को लेकर पिछले चार-पांच वर्षों में कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से पत्राचार किया गया. इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल सका है, लगातार पत्राचार के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से विद्यार्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

फिलहाल इस मामले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर संदीप पोखरियाल का कहना है कि उनकी जो भी मांगे हैं. उसको प्रशासन अपने स्तर पर देख रहा है. उनकी जो भी मांग है उसके लिए यह कहा गया है कि फैकल्टी वाइज छात्रों की संख्या की लिस्ट उन्हें सौंपा जाए, लिस्ट मिलने के बाद यह चेक किया जाएगा कि कौन पात्र छात्र है. उनके लिए छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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