ETV Bharat / state

न कोचिंग गए.. न आंखों की रोशनी है.. फिर भी बिहार के लाल ने क्रैक किया UPSC

नवादा के लाल ने UPSC में 20वीं रैंक हासिल की ( ETV Bharat )

नवादा: हर बच्चे के लिए उसकी मां किसी हीरो से कम नहीं होती है. दुख-सुख, जिंदगी के हर उतार -चढ़ाव में एक हाथ बच्चे को हमेशा थामें रखता है और वह हाथ उसकी मां का ही होता है. आज हम आपको नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत महुली गांव निवासी दृष्टिबाधित रविराज की प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 20वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है. मां दोहराती तो रविराज पढ़ते: रविराज आंखों से देख नहीं सकते हैं. ऐसे में उनको दूसरे छात्रों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी. आज वह जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस सफलता का पूरा श्रेय वह अपनी मां को देते हैं. उनकी मां का कहना है कि बचपन से ही मेरा बेटा बहुत मेहनती है. परिजनों ने बताया कि रविराज की पढ़ाई में उनकी मां विभा सिन्हा का पूरा सपोर्ट रहा है. घर में खुशी का माहौल (ETV Bharat) मां की मेहनत ने बुलंदी तक पहुंचाया: रविराज मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन जब कभी अपने मकसद से भटकते तो मां उनको राह दिखाती थी. स्नातक के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की. तैयारी के दौरान वह जिस विषय को भी पढ़ते थे, उनकी मां उस विषय को दोहराती थी और फिर बेटा रविराज उसे याद करता था. नवादा के लाल ने UPSC में 20वीं रैंक हासिल की: किसान परिवार में जन्मे रविराज ने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी रुकावट आड़े नहीं आता. रविराज ने आज ही नहीं बल्कि पहले भी अपनी प्रतिभा से इस बात को साबित कर दिया है. पहले बीपीएससी परीक्षा में राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित होकर जिला टॉपर रह चुके हैं. अपनी कड़ी मेहनत से अब रविराज ने UPSC में 20वीं रैंक हासिल की है. परिवार के साथ रविराज (ETV Bharat)