SDM ओशीन शर्मा से नोक झोंक, पुलिस की धौंस, दृष्टिबाधितों पर बरसा सरकारी रौब

छोटा शिमला के पास राज्य सचिवालय के सामने दृष्टिबाधितों ने यातायात बाधित करने की कोशिश की तो पुलिस से इनकी झड़प हो गई. इस दौरान पुलिस के अफसर ने भी अपना रौब दिखाया. दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हुई. इस दौरान एसडीएम ओशीन शर्मा भी मौके पहुंची थी. वो भी दृष्टिबाधितों के साथ गुस्से में बात करती नजर आईं.

शिमला: छोटा शिमला मे दृष्टिबाधित संघ ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान उनकी पुलिस और एसडीएम के साथ तू-तू, मैं-मै भी हुई. इस दौरान दृष्टिबाधित सड़क पर बैठ गए. पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया. इस दौरान धक्का- मुक्की हुई. धरने पर बैठे दृष्टिबाधितों ने मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की. संघ बीते 771 दिनों से से बैकलॉग की भर्तियों की मांग पर धरना दे रहे हैं. साथ पेंशन बढ़ोतरी की भी मांग कर रहा है.

इस दौरान मौके पर पहुंची ओशीन शर्मा से भी दृष्टिबाधितों की बहस हो गई. ओशीन शर्मा ने कहा कि दराट क्या होता है, मुझे पता है, मैं बुद्धू नहीं हूं. इस पर दृष्टिबाधितों ने कहा कि अगर एसडीएम ने दृष्टिबाधितों के पास दराट देखा तो वह बताएं, कहां देखा?. इस दौरान वह दृष्टिबाधितों को कहती नजर आई कि वे लोग उनकी बात सुनें. इस पर एक दृष्टिबाधित ने कहा कि देखों इनकी दादागिरी….हद है. हालांकि, जब दृष्टिबाधितों के भड़कने के बाद एसडीएम ओशीन शर्मा मौके से चली गईं.

पेंशन चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे

इस दौरान दृष्टिबाधितों ने पेंशन चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए और सुक्खू सरकार की निंदा भी करते नजर आए. एसडीएम ओशीन शर्मा ने इन नारों पर कहा कि सीएम के खिलाफ ऐसे नारे नहीं सुनेंगे. इस पर दृष्टिबाधितों ने भी भड़कते हुए कहा कि क्यों नहीं सुनेंगे. इस दौरान फिर से दृष्टिबाधितों ने ऐसा ही नारा लगाया.

वहीं, एक पुलिस अफसर ने एक दृष्टिबाधित से कहा कि अगर उसने आवाज ऊंची की तो उनकी धड़कने रुक जाएंगी. राज्य दृष्टिहीन संघ के सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि 'दृष्टिहीन संघ लगातार बैकलॉग कोटे से नौकरियां देने और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर लगातार 771 दिनों से शिमला में प्रदर्शन कर रहा है. दृष्टिहीन अब आगामी रणनीति बना रहे हैं और 10 दिसंबर के बाद आंदोलन को तेज किया जाएगा. प्रदेश भर से वह और उनके परिवारजन शिमला पहुंचकर आंदोलन के जरिये सरकार को चेताएंगे. आज से क्रमिक अनशन आरंभ कर दिया है और यदि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो ये आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा. गौरतलब है कि दृस्टिबधित संघ काफ़ी लम्बे समय से आंदोलन कर रहा है लेकिन अभी तक सरकार उनकी मांगो को नहीं सुन रही है.'

